Espana agencias

El gol de Batrakov contra el Barcelona fue el primero de un jugador ruso en casi 5 años

Guardar

Moscú, 14 oct (EFE).- El gol marcado el martes por Alexéi Batrakov, centrocampista del Galatasaray, ante el Barcelona en la Liga de Campeones, fue el primero anotado por un futbolista ruso en casi cinco años.

La última vez que un jugador ruso marcaba un tanto en la máxima competición continental fue el 8 de diciembre de 2021, es decir, hace 1.770 días.

PUBLICIDAD

Ese gol fue obra de Ozdóyev en los minutos de descuento del partido disputado en San Petersburgo entre el Zenit y el Chelsea (3-3).

El 24 de febrero de 2022 comenzó la campaña militar rusa en Ucrania y tanto la selección como los clubes rusos fueron excluidos de las competiciones internacionales por la UEFA.

PUBLICIDAD

Batrakov, de 21 años, internacional con la selección nacional rusa y formado en el Lokomotiv Moscú, fichó recientemente por el equipo turco.

Los jugadores rusos más destacados que militan en ligas europeas son Alexandr Golovin (Monaco), quien ha marcado un gol en toda su carrera en la 'Champions', y el portero del PSG, Matvey Safónov.

EFE

mos/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras se secan y sufren un desgaste prematuro, lo que les quita eficacia e incluso puede hacer que dañen el parabrisas o tengan un efecto contraproducente

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Joan Roca, chef Michelin: “Al guiso de lentejas con verduras le añado setas porque nos van a dar textura y mucho sabor”

El chef al frente del Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, explica sus trucos para preparar uno de los platos más humildes de la gastronomía española

Joan Roca, chef Michelin: “Al guiso de lentejas con verduras le añado setas porque nos van a dar textura y mucho sabor”

Tana Rivera y Roca Rey atraviesan su peor crisis: de rumores de boda a una ruptura fulminante

Según ha informado ‘Vanitatis’, el torero habría decidido poner punto y final a su relación tras unos meses de muchos titulares

Tana Rivera y Roca Rey atraviesan su peor crisis: de rumores de boda a una ruptura fulminante

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

ECONOMÍA

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions