Dora García revisita a Cervantes con una versión vanguardista del 'Coloquio de los perros'

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Valladolid, 14 oct (EFE).- La fuerza la imaginación y de la creatividad, que todo lo pueden, hizo hablar a dos canes en una de las Novelas Ejemplares más conocidas de Cervantes, 'El coloquio de los perros' (1613), que ahora retoma la artista plástica Dora García en versión de vanguardia y cerca del escenario donde el Príncipe de los Ingenios situó esta ácida y mordaz charla perruna.

Berganza, uno de los dos conversadores, le cuenta a Cipión su vida y andanzas perrunas por tierras de Andalucía hasta llegar a Valladolid para convertirse en guardián nocturno del Hospital de la Resurrección, muy cerca de la Casa Museo Cervantes, donde residió el autor de esta novela a comienzos del XVI y este miércoles Dora García (Valladolid, 1965) ha inaugurado su exposición.

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Artista conceptual, plástica y de vanguardia, ha recurrido a los dibujos, libros y otras herramientas estéticas para reproducir un nuevo coloquio, en clave de siglo XXI, donde la crítica social tiene otros destinatarios a través de los interlocutores, también entre ellos Cipión y Berganza.

El resto de los invitados, hasta completar los once tertulianos, son escritores y pensadores como Sigmundo Freud -lector de Cervantes-, James Joyce, Franz Kafka, Vladimir Mayakovski, Stéphane Mallarmé y Ricardo Piglia, pero también músicos como Gal Costa y David Bowie, y el psicoanalista Jacques Lacan.

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El concepto del libro, su poder de evocación como almacén de historias, pero también la lectura y la escritura como un estrato colectivo, figuran en las conversaciones de este peculiar coloquio construido por Dora García, con obra en algunos de los principales centros de arte contemporáneo del mundo, y reconocida con el Premio Nacional (2021) y de Castilla y León (2024) de Artes Plásticas.

"Esa imagen del Cristo Triunfante que significa la resurrección, de la portada del hospital que había aquí, de ahí nace todo. La exposición se articula con formatos en los que llevo trabajando tiempo con el once como número común: once personajes, once libros, once dibujos", ha explicado a los periodistas durante la presentación.

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Once libros, once conversadores y once dibujos tienen como fondo un hilo musical del compositor Jan Merch, inspirada en Odraeck una de las inquietantes criaturas que el imaginario de Kafka depositó en uno de sus cuentos ('Las preocupaciones de un padre de familia'/1919).

Un treintena de piezas destacan en esta exposición que podrá visitarse del 15 de octubre al 17 de enero, y de la que también forma parte un texto 'perfomativo' que la propia Dora García -residente en Oslo y formada en Salamanca y Amsterdam- ha escrito y que protagonizan once alumnas (otra vez el once) del Centro Superior de Arte Dramático de Castilla y León.

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"Una de ellas tiene una moneda de oro, nos habla de un momento de inquietud social, de la hambruna de mucha gente sin dinero y, por otra parte, de la riqueza y del brillo de la realeza gracias a la brutal explotación de las Américas. Hay un paralelismo con lo que ocurre hoy", ha añadido la artista visual.

Este muestra de la Casa Cervantes, que dirige Pedro Martín y cuyo jardín delantero conserva la fachada del desaparecido Hospital de la Resurrección donde el manco inmortal situó 'El coloquio de los perros', forma parte del la segunda edición de la iniciativa 'Casa Tomada', un proyecto cultural que abre el museo al arte contemporáneo a través de exposiciones, actuaciones o intervenciones.

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Es el caso de la de Dora García, artista que ya representó a España en la Bienal de Venecia de 2011 y que ha intervenido en museos como el Nacional Centro de Arte Reina Sofía. EFE