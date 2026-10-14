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Detenidos cuatro ultras del Sevilla por la pelea con radicales del Levante

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Valencia, 14 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Valencia a cuatro ultras del Sevilla tras participar en una pelea con radicales del Levante que tuvo lugar el pasado lunes, horas antes del encuentro que enfrentaba a ambos equipos en el estadio Ciutat de València.

Los ultras, varones de edades entre 35 y 45 años, han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de participación en riña tumultuaria y desórdenes públicos, informaron fuentes policiales, en una reyerta que se desarrolló en los aledaños del estadio Ciutat de València.

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Los hechos, que tuvieron lugar sobre las 12:30 horas del pasado lunes, se produjeron cuando un grupo de unos 50 aficionados radicales sevillistas se enfrentó a otro grupo de tamaño similar de seguidores ultra del Levante, portando muchos de los participantes palos y objetos contundentes, acometiéndose entre ellos de forma violenta y agrediéndose físicamente en una reyerta multitudinaria que llegó a causar daños en un comercio situado en las proximidades del mencionado estadio deportivo, informaron fuentes policiales.

Los policías lograron ubicar dentro del estadio Ciutat de València, ya una vez iniciado el encuentro, a cuatro de las personas involucradas en el incidente, procediendo a su detención.

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De los cuatro arrestados, dos cuentan con antecedentes por hechos similares, habiendo pasado a disposición judicial este miércoles, permaneciendo la investigación abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones. EFE

pzm/sm/apa

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