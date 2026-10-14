Decretan libertad provisional para el conductor del atropello mortal de un hombre que hacía deporte en Córdoba

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La plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, ha acordado este lunes la puesta en libertad provisional del conductor del vehículo detenido tras atropellar mortalmente a un varón que hacía deporte junto al Parque de la Asomadilla de la capital cordobesa.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como medida cautelar, el Juzgado ha acordado la retirada del permiso de conducir del detenido. Inicialmente, se le atribuye la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave.

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Al respecto, fuentes cercanas al caso han detallado que el conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le realizaron los agentes de la Policía Local, tras el siniestro, ocurrido sobre las 14,31 horas del lunes, 12 de octubre, en la calle Madres Escolapias.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, varios testigos alertaron de los hechos de este suceso por la salida de un coche en la calle Madres Escolapias hacia el parque de la Asomadilla.

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La entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía concretó que al lugar se desplazaron efectivos de Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Tal y como advirtieron fuentes de la Policía Local, un hombre falleció mientras estaba corriendo tras ser atropellado por el vehículo accidentado.