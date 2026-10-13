Aday Mara firma un doble doble en la derrota de los Thunder en Atlanta

Guardar

Chicago (EE.UU.), 12 oct (EFE).- El español Aday Mara firmó este lunes un doble doble de 17 puntos y diez rebotes, con seis asistencias y cuatro tapones, en la derrota de los Oklahoma City Thunder por 113-110 ante los Atlanta Hawks, en su tercer partido de pretemporada de la NBA, disputado en el State Farm Arena.

Mara fue titular y estuvo 33 minutos y once segundos en pista. El pívot, elegido con el número doce en el último draft, convirtió cuatro de sus nueve tiros de campo, falló su único intento de triple y anotó nueve de doce tiros libres.

PUBLICIDAD

Bennett Stirtz lideró a los Thunder con 26 puntos, seis triples en nueve intentos y cinco asistencias, seguido por Brooks Barnhizer, con veinte puntos y ocho rebotes

Josh Dix aportó dieciséis puntos y siete asistencias, mientras que Otega Oweh sumó once puntos y diez rebotes para completar otro doble doble.

Jock Landale, con diecisiete puntos, y Nickeil Alexander-Walker, con dieciséis, encabezaron la anotación de Atlanta.

Mara había anotado doce puntos ante los New Orleans Pelicans y 22 frente a los Milwaukee Bucks en sus dos primeros partidos de pretemporada con Oklahoma City. EFE

PUBLICIDAD