Viola Ardone, escritora: "La mirada más objetiva sobre el mundo es la de los niños"

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Lara Malvesí

Barcelona, 12 oct (EFE).- La escritora superventas italiana de 'El tren de los niños', Viola Ardone, ha explicado a EFE que en su último libro, 'Tanta vida todavía' (Random House), ha querido volver a dar voz a la infancia como punto de vista de la historia porque "la mirada más objetiva sobre el mundo es la de los niños".

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Su nueva historia, a caballo entre Ucrania e Italia, explica la interconexión entre Irina, Kostya y Vita, tres personajes de edades muy distintas pero unidos por la falta de seres queridos, el duelo y la búsqueda de apoyo afectivo.

La génesis del libro, ha contado, parte de una experiencia que le acercó la guerra de Ucrania hasta su propia casa.

"Olga, la empleada del hogar que trabaja en casa, es ucraniana y tenía a toda su familia allí cuando estalló la guerra. Eso me marcó mucho. De repente no había grado de separación entre las terribles noticias de bombardeos y mi propia casa", ha explicado.

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La mujer regresó al tiempo y le contó lo vivido, el paso por la frontera a pie con su nieta en brazos y, en definitiva, el horror de la guerra.

"Para contar la guerra hay que vivirla, estar allí. Pero es verdad que esta guerra de Ucrania a muchos europeos nos ha tocado más que otras. Hemos visto más directamente las consecuencias humanas que en otras tragedias que quedan lejos y de la que solo sabemos por la televisión", ha apuntado.

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Como en trabajos anteriores, la autora elige la infancia como mejor narrador posible del sinsentido de los adultos.

"La paradoja es que la mirada más objetiva del mundo nos la dan los niños. Ellos está más vinculados a necesidades que son objetivas: jugar, beber, comer, ser cuidados, compartir afectos, etc.", ha reflexionado.

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Otro asunto que interesa a Ardone, más allá de ese "saber ordenar mejor las prioridades", es el poder que tienen los primeros años de vida de una persona para condicionar toda su existencia.

"Aunque es un periodo breve, es determinante en la vida de una persona. Todas las cosas importantes del individuo parten de la infancia. Parece una exageración, pero contar la infancia es contar toda la vida", ha añadido.

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Pese a lo oscuro de la violencia y los bombardeos, en 'Tanta vida todavía', Ardone explica que ha querido introducir elementos que dan "esperanza" y alternar registros más ligeros que desengrasen la tragedia, como la ironía y cierto punto de humor.

Entre esos "brotes verdes", destacada la relación de aquellos que tienen en común sentirse solos y huérfanos de personas importantes pero que acaban construyendo vínculos alternativos, nuevas familias.

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"No solo puedes ser madre o padre de tus hijos biológicos. La maternidad puede ser algo colectivo. En la historia hablo de una mujer que perdió al suyo pero que siente que debe darlo todo y activar su instinto para salvar el de otra mujer. Siente que por salvar a ese otro vale la pena arriesgarse", ha explicado.

Viola Ardone (Nápoles, 1974) ha avanzado que su próximo libro se centrará en un joven que vive el auge del fascismo en Italia. "Quiero explicar ese momento tan horrible pero tan determinante de la historia de Italia a través de los ojos de un chico protagonista", ha dicho.

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Sus dos anteriores novelas, 'El tren de los niños' y 'La decisión', han sido adaptadas al teatro y a las plataformas audiovisuales. EFE

(foto)