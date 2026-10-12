Espana agencias

Viola Ardone, escritora: "La mirada más objetiva sobre el mundo es la de los niños"

Guardar

Lara Malvesí

Barcelona, 12 oct (EFE).- La escritora superventas italiana de 'El tren de los niños', Viola Ardone, ha explicado a EFE que en su último libro, 'Tanta vida todavía' (Random House), ha querido volver a dar voz a la infancia como punto de vista de la historia porque "la mirada más objetiva sobre el mundo es la de los niños".

PUBLICIDAD

Su nueva historia, a caballo entre Ucrania e Italia, explica la interconexión entre Irina, Kostya y Vita, tres personajes de edades muy distintas pero unidos por la falta de seres queridos, el duelo y la búsqueda de apoyo afectivo.

La génesis del libro, ha contado, parte de una experiencia que le acercó la guerra de Ucrania hasta su propia casa.

"Olga, la empleada del hogar que trabaja en casa, es ucraniana y tenía a toda su familia allí cuando estalló la guerra. Eso me marcó mucho. De repente no había grado de separación entre las terribles noticias de bombardeos y mi propia casa", ha explicado.

PUBLICIDAD

La mujer regresó al tiempo y le contó lo vivido, el paso por la frontera a pie con su nieta en brazos y, en definitiva, el horror de la guerra.

"Para contar la guerra hay que vivirla, estar allí. Pero es verdad que esta guerra de Ucrania a muchos europeos nos ha tocado más que otras. Hemos visto más directamente las consecuencias humanas que en otras tragedias que quedan lejos y de la que solo sabemos por la televisión", ha apuntado.

 Como en trabajos anteriores, la autora elige la infancia como mejor narrador posible del sinsentido de los adultos.

"La paradoja es que la mirada más objetiva del mundo nos la dan los niños. Ellos está más vinculados a necesidades que son objetivas: jugar, beber, comer, ser cuidados, compartir afectos, etc.", ha reflexionado.

Otro asunto que interesa a Ardone, más allá de ese "saber ordenar mejor las prioridades", es el poder que tienen los primeros años de vida de una persona para condicionar toda su existencia.

"Aunque es un periodo breve, es determinante en la vida de una persona. Todas las cosas importantes del individuo parten de la infancia. Parece una exageración, pero contar la infancia es contar toda la vida", ha añadido.

 Pese a lo oscuro de la violencia y los bombardeos, en 'Tanta vida todavía', Ardone explica que ha querido introducir elementos que dan "esperanza" y alternar registros más ligeros que desengrasen la tragedia, como la ironía y cierto punto de humor.

Entre esos "brotes verdes", destacada la relación de aquellos que tienen en común sentirse solos y huérfanos de personas importantes pero que acaban construyendo vínculos alternativos, nuevas familias.

"No solo puedes ser madre o padre de tus hijos biológicos. La maternidad puede ser algo colectivo. En la historia hablo de una mujer que perdió al suyo pero que siente que debe darlo todo y activar su instinto para salvar el de otra mujer. Siente que por salvar a ese otro vale la pena arriesgarse", ha explicado.

Viola Ardone (Nápoles, 1974) ha avanzado que su próximo libro se centrará en un joven que vive el auge del fascismo en Italia. "Quiero explicar ese momento tan horrible pero tan determinante de la historia de Italia a través de los ojos de un chico protagonista", ha dicho.

 Sus dos anteriores novelas, 'El tren de los niños' y 'La decisión', han sido adaptadas al teatro y a las plataformas audiovisuales. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

La monarca ha vuelto a dar una lección de estilo durante el Desfile de las Fuerzas Armadas con uno de los broches del joyero real

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Después de su debut como cadete en 2023, la princesa Leonor ha llegado al Día de la Hispanidad como toda una heredera

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

El especialista en medicina del dolor recomienda algunas estrategias para mejorar la calidad de vida mientras se espera la intervención

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

El presidente del Gobierno asiste al desfile en plena precampaña electoral

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”