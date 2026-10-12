Torrelavega y Holstebro, duelo por el liderato de grupo en la Liga Europea

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Santander, 12 oct (EFE).- El Bathco BM Torrelavega y el TTH Holstebro, los dos únicos equipos invictos del grupo F de la Liga Europea, se enfrentarán este martes en el Pabellón Municipal Vicente Trueba con el liderato en juego, ya que ambos conjuntos suman cuatro puntos.

Tras estrenar la competición con un triunfo en República Checa, el equipo dirigido por el exinternacional islandés Arnór Atlason redobló su apuesta venciendo en casa al SL Benfica, según informa el conjunto cántabro en un comunicado.

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Los daneses destacan por su coralidad en ataque, con cantidad de alternativas de estilo nórdico que llevan a muchos jugadores a aportar en la faceta goleadora.

El entrenador del Bathco, Jacobo Cuétara, ha destacado que "un rival que se clasifica a Europa desde la liga danesa, que es la tercera mejor liga del mundo, ya define su potencial".

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"Tienen mucho juego sin portero, mucho siete contra seis, característico de la liga danesa y no tanto de la española", ha señalado el técnico asturiano.

Y ha subrayado también "el físico, sobre todo en el aspecto defensivo" y la presencia de jugadores "con mucha calidad en la primera línea".

Sobre el estado anímico de su escuadra, que perdió contra el Frigoríficos del Morrazo en el último encuentro liguero, Cuétara ha destacado "la capacidad de reacción de este equipo". "Lo hemos visto en las últimas temporadas, tras una derrota dura, es algo a lo que nos tienen acostumbrados", ha apostillado.

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Con esa buena intención, los naranjas buscarán mantener su invicto europeo y llevarse el de los daneses este martes a partir de las 20.45 horas.

Los húngaros Péter Horváth y Balázs Marton serán los árbitros del partido, con el británico Cesar Castillo como delegado. EFE

aas/ppc/apa