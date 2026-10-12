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Segundo duelo de titanes entre las campeonas mundiales y olímpicas

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Redacción Deportes, 12 oct (EFE).- La selecciones femeninas de Estados Unidos y España disputarán este martes, en el estadio Subaru Park de Chester (Pensilvania), su segundo compromiso amistoso en pocos días, tras el triunfo de las campeonas del mundo el pasado sábado por 0-2 en Washington.

En ese primer envite entre España y la campeona olímpica, las de Sonia Bermúdez fueron capaces de ponerse 0-2 arriba antes del primer cuarto de hora gracias a los tantos de Patri Guijarro y Eva Navarro. A partir de ahí, les tocó resistir las embestidas de las locales para conservar ese resultado.

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A la victoria ayudó mucho Adriana Nanclares. La guardameta del Athletic aprovechó la oportunidad en ausencia de la titular habitual, Cata Coll, y firmó una excelente actuación individual a la que puso el broche parando una pena máxima.

A pesar de ello, su titularidad no está garantizada este martes, pues tiene sentido que al ser una serie de dos partidos sin nada en juego se le dé la alternativa de inicio en este a la canaria Misa Rodríguez.

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Queda por ver si habrá más cambios, entre ellos si cuenta con minutos Irene Paredes. La defensa central, capitana del grupo, se quedó fuera de la convocatoria en el primer enfrentamiento por unas molestias físicas y dependiendo de sus sensaciones saltará o no al campo en Chester.

Sonia Bermúdez no podrá contar con Athenea del Castillo, que fue expulsada en el primer partido.

La seleccionadora estadounidense, Emma Hayes, que ya adelantó que no apostaría por grandes cambios entre un amistoso y otro, tiene la opción de seguir probando con la línea defensiva principalmente por las lesiones de dos de sus mejores centrales, Naomi Girma y Sam Coffey.

Hayes puede volver a testar a Tara Rudd como pareja de Tierna Davidson en favor de la menos experimentada Kennedy Wesley (que suma solo 8 internacionalidades) y, en el centro del campo, dar la alternativa a Claire Hutton, dada su buena actuación en la segunda parte del encuentro del sábado en Washington.

La preparadora británica ya subrayó que su equipo mereció bastante más el sábado y que no anotó por errar en los pequeños detalles, lo que hace pensar en que seguirá optando en el once inicial por el tridente Thompson-Rodman-Wilson para dar minutos tras el descanso a la máxima goleadora de la liga estadounidense, Ashley Sánchez, y a una Mallory Swanson que aún trabaja para alcanzar su pico de forma.

- Alineaciones probables:

Estados Unidos: Phallon Tullis-Joyce; Emily Fox, Tara Rudd, Tierna Davidson, Avery Patterson; Claire Hutton, Rose Lavelle, Lindsey Heaps; Alyssa Thompson, Trinity Rodman y Sophia Wilson.

España: Misa; Batlle, Méndez, Codina, Corrales; Guijarro, Alexia, Fiamma; Eva Navarro, Paralluelo e Imade.

Estadio: Subaru Park (Chester).

Hora: 19:00 (01:00 GMT+2). EFE

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