Sánchez participará en un acto de precampaña con Pilar Alegría el miércoles en Zaragoza

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Madrid, 12 oct (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista el próximo 29 de noviembre, Pedro Sánchez, participará el próximo miércoles, día 14, en un acto de precampaña en Zaragoza junto a la secretaria general del partido en Aragón, la exministra Pilar Alegría.

Según ha informado el PSOE, el acto tendrá lugar a las 18:00 horas en la capital aragonesa.

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El candidato socialista ya ha llevado a cabo otros dos actos de precampaña: el primero, el pasado sábado en Dos Hermanas (Sevilla) y el segundo, este domingo, en Ponferrada (León), donde pidió el voto para seguir gobernando cuatro años más y lograr avances sociales para España.

En las elecciones generales de 2023, el PSOE logró dos escaños en Zaragoza, un escaño menos que en 2019 y este fue a parar al PP, quien obtuvo tres. EFE

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