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Rubén de la Berrera (Las Palmas), cuarto técnico destituido en LaLiga Hypermotion 2026/27

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Madrid, 12 oct (EFE).- Rubén de la Barrera, destituido este lunes como entrenador de la UD Las Palmas, se convierte en el cuarto técnico destituido en LaLiga Hypermotion en lo que va de la presente temporada.

De la Barrera, que llegó a la entidad amarilla el pasado mes de junio, ha sido despedido tras nueve jornadas en las que el equipo ha cosechado tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

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El primer caso del curso, y sin duda el más extravagante, fue la marcha de Imanol Idiakez del Cádiz a falta de cuatro días para el comienzo de la temporada 2026-2027 en Segunda, después de haber dirigido al equipo en seis encuentros la pasada campaña y de ser el máximo responsable en la pretemporada.

El 11 de agosto, el club y el técnico comunicaron que habían alcanzado un acuerdo para poner fin a la vinculación entre ambas partes, una decisión que llegó de "mutuo acuerdo".

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Su puesto lo ocupó Albert Celades, exentrenador de los combinados sub-20 y sub-21 de la selección española, desde 2012 hasta 2018, del Valencia (temporada 2019-2020) y del Pafos chipriota (temporada 2025-2026).

El segundo fue Claudio Barragán, que fue despedido por el Eldense tras la cuarta jornada de competición en Segunda, en la que el equipo había sumado dos puntos de doce posibles, fue relevado de forma interina por Josep Ferrando, hasta entonces segundo entrenador, y después por Javier Calleja.

Alberto González, destituido por el Albacete, fue el tercero. Perdiò su puesto tras perder frente al Eibar en la octava jornada, seguir como colista con un punto de veinticuatro posibles y no saber ganar en el arranque de LaLiga Hypermotion.

-

- Relevos en los banquillos de Segunda 2026-2027:

Jorn.

Entrenador

Club

Sustituto

-

Imanol Idiakez

Cádiz

Albert Celades

4.ª

Claudio Barragán

Eldense

Javi Calleja (1)

8.ª

Alberto González

Albacete

Joseba Etxeberría

9.ª

Rubén de la Barrera

Las Palmas

Juan Manuel Rodríguez (2)

(1) Josep Ferrando entrenó de forma interina al Eldense en la quinta jornada.

(2) Juan Manuel Rodríguez se hace cargo de la UD Las Palmas de forma provisional. EFE

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