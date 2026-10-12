Muere un hombre tras resultar herido en una pelea en la calle en Barcelona

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Barcelona, 12 oct (EFE).- Un hombre ha muerto esta madrugada tras resultar herido por arma blanca en el transcurso de una pelea en la vía pública en Barcelona en la que se ha visto implicado un grupo de personas, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

La policía catalana ha explicado en un comunicado que hacia las dos de la madrugada ha recibido el aviso de la agresión a un hombre en el distrito de Nou Barris.

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Al llegar al lugar de los hechos, los agentes han encontrado a una persona herida. Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas han intentado reanimar a la víctima, que finalmente ha muerto.

La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del caso, que está bajo secreto sumarial. EFE