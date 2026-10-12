Marina Reche deja su ‘pellizco’ en el corazón de Zaragoza para despedir su gira

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Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 12 oct (EFE).- Un cachirulo, una sonrisa permanente y un puñado de canciones capaces de pasar del baile al nudo en la garganta han acompañado este lunes a Marina Reche en Espacio Zity, donde la cantante ha despedido su gira ante un público entregado, en una noche que ha mezclado la cercanía de los momentos más íntimos con la energía de una fiesta en pleno día grande de las Fiestas del Pilar.

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Con una sonrisa amplia y una cercanía que ha mantenido durante toda la actuación, ha arrancado con ‘Y lo he intentado’ y ‘Dos extraños’, ante un recinto entregado que ha respondido desde los primeros acordes a su invitación a cantar, bailar y gritar.

“Sois un montón, así que vamos a bailar, a gritar…”, ha animado a los asistentes, que han acompañado también ‘No fue así’ y ‘Quién me enseñó a amar’, antes de que ‘Vida en el campo’ diera paso a un juego con la propia identidad de la cantante y su siguiente tema, ‘Así’.

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“Tal vez mi corazón ya era así”, ha dicho, antes de cantar sobre ese pellizco que se queda en el pecho y que resume buena parte de su repertorio, hecho de sentimientos reconocibles, letras directas, cercanía infinita y una forma de interpretarlas sin artificios.

El ritmo ha bajado cuando se ha sentado para presentar ‘13 + 1’, la primera carta que escribió, según ha explicado, en uno de los momentos más delicados de la noche, con las pantallas en negro y el piano acompañando una interpretación más desnuda.

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La calma ha dado paso después al movimiento con ‘A x ti’ y ‘Oro’, antes de que la artista bajara junto al público durante ‘870’, con el cachirulo ya colocado y el violín y la guitarra acústica aportando un tono más íntimo a la actuación.

“Esta noche es importante y especial. Llevamos dos años sin sacar música y lo siento. Hoy cerramos una etapa y una gira increíble. Ya hemos pasado por aquí de una manera espectacular, en la Oasis, así que gracias. Sin saberlo, nos estáis dando una de las mejores noches de nuestra vida y un cierre inolvidable”, ha reconocido ante el público.

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La emoción ha encontrado su punto más alto con ‘Mil preguntas’, que ha presentado para quienes alguna vez hayan sentido el corazón roto y donde la música y la voz se han entrelazado hasta dejar el estribillo en manos del público.

Tras la emoción del tema y corear su nombre a continuación, la despedida ha continuado con ‘Por si quieres volver’, cuya letra recuerda que “nunca nos hizo falta demostrar la lealtad”, antes de que Marina Reche dejara una promesa para Zaragoza: “Seguro que volvemos”.

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‘No me ves’ ha puesto el broche a una noche en la que la delicadeza no ha estado reñida con el baile y en la que la cantante ha demostrado que, a veces, basta una voz cercana y letras cantadas desde dentro para dejar huella en el Pilar. EFE

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