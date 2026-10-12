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Maíllo dice que "siempre" ha tenido claro que Rufián "nunca iba a dar el paso" e insta a Podemos a decidir

07/10/2026 El coordinador Federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, clausura la Jornada 'Nacionalidad española de los descendientes del exilio', en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Jornada trata sobre el ataque contra la ley de memoria democrática y el derecho al voto, a solicitud del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press
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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado que en su partido "siempre" han tenido "claro" que el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, "nunca iba a dar el paso" de liderar el Frente Amplio y que "iba a presentarse por ERC" para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha afirmado este lunes en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser, en la que ha reiterado la intención del Frente Amplio de conseguir una candidatura lo "más amplia posible" y ha incidido en que la izquierda se presentará unida en el 29N "si triunfa la política en el buen sentido".

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"No hay otro camino que el acuerdo y la unidad de toda la izquierda transformadora en nuestro país (...) porque estamos en un momento histórico y en un momento trascendental", ha continuado Maíllo, que ha admitido que no se ha sentado a negociar con Podemos.

También ha negado contactos con Rufián, al que ha reprochado que "se dedique a decirle a los demás quién tiene que ser el candidato o la candidata" --en referencia a Irene Montero, cabeza de lista de Podemos--. Unas palabras que llegan después de que este lunes el Frente Amplio haya acordado proponer a Ada Colau como candidata.

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En este sentido, ha asegurado que la exalcaldesa de Barcelona goza del "mayor consenso posible incluso en organizaciones que no están en el Frente Amplio". "Nadie va a oponerse a Ada Colau", ha sostenido, a la vez que ha admitido que sería una "sorpresa" que Podemos rechazara su liderazgo.

Así, ha advertido que todo lo que no sea presentar "un instrumento" que "resuelva" a los ciudadanos "el problema de la vivienda", mejore salarios y "dé expectativa a los jóvenes", es "un poco anecdótico" e "incluso ridículo".

Por ello, ha señalado que Podemos tiene "tiene encima de la mesa" la propuesta para sumarse al proyecto. "Nosotros consideramos que es una fuerza federal que puede contribuir a un buen resultado en la selección y a que podamos ser determinantes en el futuro de nuestro país y a que no gane el bloque reaccionario", ha sentenciado.

Pero ha advertido que deben saber "cuál es la voluntad que tiene Podemos de construir un proyecto político", una petición que el propio Maíllo ha reconocido que le solicitó a Montero cuando se encontraron en Madrid hace unos días.

"Y entonces le dije, oye, lo que nos planteas por la tele, vamos a hablarlo en una mesa", ha relatado Maíllo. "Te sientas en una mesa y no lo haces a través de las televisiones", ha apuntado el líder de IU.

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