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Luis García Plaza: “Vamos a ver si cuando un jugador de arriba mande callar lo expulsan"

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València, 12 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luís García Plaza, lamentó el empate cosechado este lunes ante el Levante en el Ciutat de València tras el gol del central ‘granota’ Ifeanyi Ndukwe en el minuto 99 y dijo que estarán atentos para ver si cuando un jugador "de un equipo de arriba" mande callar al público recibe una amarilla como castigo aunque suponga su expulsión, como le pasó a Isaac Romero.

García Plaza preguntó si ocurrirá lo mismo con “jugadores de un equipo de arriba”. “Con el reglamento es amarilla, pero vamos a ver si cuando lo haga un jugador de un equipo de arriba también lo expulsan porque si lo hace uno del Levante también lo expulsarán”, señaló en una rueda de prensa.

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Respecto al encuentro dijo que era el choque más cómodo que habían vivido como visitantes pero alabó el carácter de su rival.

“Deberíamos haber ido 0-3 ó 0-4 pero el problema es que nos marcan el gol nada más marcar nosotros el segundo. Hasta el 0-2, el partido era el más cómodo y el más fácil para ganar como visitante”, explicó García Plaza.

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El técnico hispalense valoró la reacción del Levante y destacó el ímpetu del equipo ‘granota’. “Les felicito porque a base de carácter nos ha metido atrás. Ellos con el segundo gol se espolean y nos han echando para atrás hasta que nos empatan. Luego haces lo difícil y llega la expulsión”, afirmó. EFE

cma/nhp/arh

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