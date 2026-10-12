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Luís Castro: “La mentalidad es algo innegociable en este equipo”

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Valencia, 13 oct (EFE).- El entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, valoró la capacidad de su equipo tras haber sido capaz de empatar (3-3) ante el Sevilla el partido en el minuto 99 después de haber recibido un tercer gol en el 95 y de haber llegado a perder por dos goles a cero.

“Los partidos durante noventa minutos y no han sido muy superiores a nosotros. Si eres capaz de tener la fuerza de empatar a tres y de ir a por el cuatro a tres… Por eso digo que la mentalidad es algo innegociable en este equipo. Es ser levantinista cien por cien”, explicó Castro este lunes en rueda de prensa.

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Castro rechazó hablar de un partido marcado por la tensión. “Ha sido muy competido y luego hay un gol de ellos en el que el jugador va a celebrarlo contra nuestra grada y es normal que haya tensión, pero no recuerdo mucho más allá. Ha sido un partido duro en intensidad”, dijo.

El técnico luso insistió en la mentalidad como elemento clave para la remontada: “Hemos mirado detalles, había cosas para mejorar y cambiamos algunos detalles tácticos, pero la energía ha sido mejor y hemos ido a por más. Mentalmente hemos creído después del 0-2 y después del 2-3”.

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Castro ensalzó al central Ifeanyi Ndukwe, que provocó el 0-1 con un error y que terminó marcando el empate a tres definitivo: “Ver cómo ha jugado un jugador de su edad que comete este fallo te da una idea de lo que puede llegar a ser. No es el primero ni va a ser el último en cometer un error que cueste un gol”. EFE

cma/nhp/arh

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