Espana agencias

López Miras pide "ilusión y esperanza en el futuro" para construir "una España mejor"

Imagen KTCDBPIHBZCHPC7NM6RHZNSUTI
Guardar

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha trasladado este lunes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, un mensaje "de ilusión y esperanza en el futuro" y ha afirmado que "no podemos conformarnos ni renunciar a construir una España mejor".

López Miras asiste en Madrid al desfile presidido por Sus Majestades los Reyes de España y a la posterior recepción en el Palacio Real, según ha informado la Comunidad.

PUBLICIDAD

En su mensaje institucional por el 12 de octubre, el presidente ha invitado a todos los ciudadanos de la Región de Murcia a celebrar la Fiesta Nacional "con esperanza y con ilusión" porque "somos un gran país y tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestros valores y de todo lo que juntos hemos sido capaces de conseguir".

Además, el máximo responsable autonómico ha llamado a "preservar lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir", en referencia a que "nada ni nadie debería poder poner en riesgo, de manera arbitraria, los logros de nuestra democracia".

PUBLICIDAD

En este sentido, López Miras ha recordado que "la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación son pilares esenciales de nuestro Estado de derecho" y ha asegurado que "su defensa debe estar siempre por encima de cualquier interés político".

"Vivimos momentos en los que resulta más necesario que nunca reivindicar la fortaleza de nuestras instituciones. Por eso, celebrar hoy España y su Fiesta Nacional también nos recuerda que nuestro Estado de derecho está por encima de cualquier Gobierno. Que nuestras instituciones deben seguir siendo garantía de libertad, justicia y estabilidad, y que tenemos la responsabilidad de protegerlas y fortalecerlas", ha agregado López Miras.

El presidente de la Comunidad ha querido tener también un recuerdo especial para los ceutíes, a quienes ha enviado en nombre de la Región de Murcia "todo nuestro afecto y solidaridad, con el deseo de que puedan recuperar cuanto antes la normalidad que tanto echan de menos".

Ha sumado igualmente su "reconocimiento y apoyo" a "todos los miembros de la Guardia Civil que velan cada día por nuestra seguridad", y especialmente "a quienes integran las unidades marítimas y hacen frente a las mafias que operan con narcolanchas en nuestras costas".

"Valoramos profundamente su trabajo, su entrega y su valentía, y sabemos que, en muchas ocasiones, arriesgan sus propias vidas para protegernos", ha señalado el presidente de la Región de Murcia.

Para concluir, López Miras ha retomado su mensaje de "ilusión y esperanza en el futuro", a la vez que ha expresado su "orgullo por todo lo que, desde la Región de Murcia, somos capaces de aportar cada día al progreso y al futuro de nuestro país".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

La monarca ha vuelto a dar una lección de estilo durante el Desfile de las Fuerzas Armadas con uno de los broches del joyero real

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Después de su debut como cadete en 2023, la princesa Leonor ha llegado al Día de la Hispanidad como toda una heredera

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

El especialista en medicina del dolor recomienda algunas estrategias para mejorar la calidad de vida mientras se espera la intervención

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

El presidente del Gobierno asiste al desfile en plena precampaña electoral

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”