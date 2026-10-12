López Miras pide "ilusión y esperanza en el futuro" para construir "una España mejor"

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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha trasladado este lunes, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, un mensaje "de ilusión y esperanza en el futuro" y ha afirmado que "no podemos conformarnos ni renunciar a construir una España mejor".

López Miras asiste en Madrid al desfile presidido por Sus Majestades los Reyes de España y a la posterior recepción en el Palacio Real, según ha informado la Comunidad.

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En su mensaje institucional por el 12 de octubre, el presidente ha invitado a todos los ciudadanos de la Región de Murcia a celebrar la Fiesta Nacional "con esperanza y con ilusión" porque "somos un gran país y tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestros valores y de todo lo que juntos hemos sido capaces de conseguir".

Además, el máximo responsable autonómico ha llamado a "preservar lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir", en referencia a que "nada ni nadie debería poder poner en riesgo, de manera arbitraria, los logros de nuestra democracia".

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En este sentido, López Miras ha recordado que "la separación de poderes, la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación son pilares esenciales de nuestro Estado de derecho" y ha asegurado que "su defensa debe estar siempre por encima de cualquier interés político".

"Vivimos momentos en los que resulta más necesario que nunca reivindicar la fortaleza de nuestras instituciones. Por eso, celebrar hoy España y su Fiesta Nacional también nos recuerda que nuestro Estado de derecho está por encima de cualquier Gobierno. Que nuestras instituciones deben seguir siendo garantía de libertad, justicia y estabilidad, y que tenemos la responsabilidad de protegerlas y fortalecerlas", ha agregado López Miras.

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El presidente de la Comunidad ha querido tener también un recuerdo especial para los ceutíes, a quienes ha enviado en nombre de la Región de Murcia "todo nuestro afecto y solidaridad, con el deseo de que puedan recuperar cuanto antes la normalidad que tanto echan de menos".

Ha sumado igualmente su "reconocimiento y apoyo" a "todos los miembros de la Guardia Civil que velan cada día por nuestra seguridad", y especialmente "a quienes integran las unidades marítimas y hacen frente a las mafias que operan con narcolanchas en nuestras costas".

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"Valoramos profundamente su trabajo, su entrega y su valentía, y sabemos que, en muchas ocasiones, arriesgan sus propias vidas para protegernos", ha señalado el presidente de la Región de Murcia.

Para concluir, López Miras ha retomado su mensaje de "ilusión y esperanza en el futuro", a la vez que ha expresado su "orgullo por todo lo que, desde la Región de Murcia, somos capaces de aportar cada día al progreso y al futuro de nuestro país".

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