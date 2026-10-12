Llega a Fuerteventura una nueva embarcación precaria con 72 migrantes a bordo

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Las Palmas de Gran Canaria, 12 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha auxiliado durante la madrugada de este lunes una embarcación con 72 migrantes a bordo en aguas próximas a Fuerteventura, trasladándola posteriormente hasta el muelle de Gran Tarajal, donde desembarcaron a las seis de la mañana, hora local.

Según han precisado a EFE fuentes de la sociedad estatal, en esta embarcación precaria viajaban 68 hombres, una mujer y tres menores, todas ellas de origen magrebí.

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El aviso de esta embarcación se recibió pasadas las 1:30 horas de este lunes, con un eco del radar SIVE de la Guardia Civil a unos diez kilómetros de las costas de Fuerteventura, por lo que Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Izar y al helicóptero Helimer 211.

Fue finalmente la Salvamar la que localizó la embarcación y procedió a trasladar a sus ocupantes hasta el muelle de Gran Tarajal.

Esta es la primera embarcación que llega a Canarias este lunes, después de la jornada del domingo en la que arribaron a las costas del archipiélago 668 migrantes en una embarcación precaria que fue trasladada a Lanzarote, otro cayuco que se llevó hasta Arguineguín y dos más que fueron auxiliados en aguas de El Hierro. EFE

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