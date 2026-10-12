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La ciudad de Shakira cierra sus puertas después de una residencia histórica

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Brenda Guadalupe Hernández

Madrid, 13 oct (EFE).- Macondo Park, la ciudad efímera que Shakira construyó en Madrid para albergar su residencia europea, cerró con broche de oro este lunes, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, en una fiesta de sabor y ritmo latino que puso fin a 13 multitudinarios conciertos ofrecidos por la artista colombiana.

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Más de 700.000 fanáticos desfilaron por la colorida alfombra que cubrió todos los rincones de Macondo Park, así como las redes sociales de muchos de los asistentes.

Quienes se sumaron a la manada de 'La loba' en su paso por la capital española pudieron disfrutar de una producción sin precedentes, que combinó la experiencia de un festival temático con la magnitud del 'Estadio Shakira' como parte del 'Las mujeres ya no lloran world tour'.

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Disfrazados con pelucas de colores, orejas, máscaras de carnaval o con pañuelos de monedas, miles de personas esperaron en largas filas para poder hacerse una fotografía en los múltiples espacios de Macondo Park, que incluían desde una jaula hasta la figura de una gigantesca loba inflable.

De acuerdo con la propia Shakira, más de 10.000 personas hicieron posible levantar la ciudad temática "mientras Madrid dormía".

Macondo Park fue concebido como un punto de encuentro para la cultura a través de 'ES LATINA', espacio que reunió música, literatura, gastronomía, moda y cine, e involucró a más de 1.500 artistas, entre bandas, cantantes, músicos y bailarines.

El concierto de este lunes fue una sorpresa, pues se anunció hace apenas unos días y se sumó al plan original de 12 noches a lo largo de cuatro semanas.

Bajo el título de "Gran despedida con amigos”, esta última noche contó con la participación de Beelé, Maluma, Laura Pausini, Bizarrap y Dani Martín.

Así, las 55.000 personas que se congregaron este lunes en el 'Estadio Shakira' decidieron unirse a la fiesta de último momento, llegando desde las todas partes del mundo.

"Vine a Madrid solamente para esto. Llegué hoy y me voy mañana”, confesó Leticia, quien viajó desde California (Estados Unidos) para ver su cuarto concierto de este tour y que también asistirá al espectáculo que ofrecerá la colombiana en Giza (Egipto) en noviembre.

"Cuando estoy en sus conciertos es como estar en otro mundo, es pura felicidad”, aseguró en una entrevista con EFE.

Destacó que, a diferencia de las fechas a las que asistió en Estados Unidos, que eran más “íntimas”, la residencia en Madrid ha sido una oportunidad única para compartir con otros fans, probar comida nueva y ver las fotos y vestuarios originales de la cantante en el museo que montaron dentro de Macondo.

Para ella, lo vivido en España ha sido más sobre “la experiencia, no tanto por el concierto”.

"Yo vengo desde Australia”, explicó a EFE Lisbeth, venezolana que radica en Sídney desde hace más de 20 años y que consiguió tanto los boletos para este espectáculo como los vuelos en el último momento.

"Nunca me hubiera esperado que alguien hiciera un festival como este. Es la primera artista en hacer una ciudad como esta y me parece espectacular”, declaró emocionada mientras llevaba la icónica peluca morada del tema 'Las de la intuición', uno de los éxitos de Shakira.

Con este innovador modelo de espectáculo, Shakira no solo celebró sus tres décadas de carrera artística, también demostró que, si algo le han enseñado los años, es a facturar. EFE

(Foto) (Vídeo)

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