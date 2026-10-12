Iván Romero (Levante) llega a los tres goles

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- Iván Romero anotó este lunes su tercer gol de la presente temporada de LaLiga EA Sports en el empate 3-3 de su equipo en el Ciutat de València ante el Sevilla.

En el mismo partido marcaron su segundo tanto el sevillista Isaac Romero y el levantinista Adrián de la Fuente 'Dela'.

PUBLICIDAD

Se estrenaron el escocés Robbie Ure y el portugués Felix Correia, por parte del Sevilla, y el austríaco Ifeanyi Ndukwe, por la del Levante.

.

-- Clasificación tras la octava jornada:

- Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

- Con 7 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); Sergio Camello (Rayo Vallecano); y Kylian Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol); y Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).

- Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); y Fer Niño (Elche).

- Con 4 goles: Alex Baena (Atlético Madrid); y Fermín López (Barcelona).

- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Jonathan David (CAN) y Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético de Madrid); Roger Brugué e Iván Romero (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad); y Pape Gueye (1p) (SEN) (Villarreal).

PUBLICIDAD

- Con 2 goles: Robert Navarro (Athletic Club); Giuliano Simeone (ARG) y Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) y Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Pablo Durán (Celta); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Adrián Niño (Málaga); Álvaro García (Rayo Vallecano); Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea (Real Sociedad); Pablo García (Racing de Santander); Miguel Sierra e Isaac Romero (Sevilla); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro, Georges Mikataudze (1p) (GEO) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Ville Koski (FIN), Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Aitor Paredes, Alex Berenguer (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG) y Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Anthony Gordon (ING) y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Pablo García, Marc Bartra y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Germán Valera y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala y Bryan Zaragoza (Espanyol); Martín Satriano (URU), Ramón Terrats, Iván Azón y Enes Unal (TUR) (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti y Ifeanyi Ndukwe (AUT) (Levante); Carlos Dotor y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE), Álvaro Carreras, Arda Güler (TUR) y Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Carlos Soler (1p), Orri Oskarsson (ISL), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) y Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Juan Iglesias, Robbie Ure (ESC) y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG), David Otorbi, Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); y Ayoze Pérez (Villarreal).

PUBLICIDAD

- En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo). EFE