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IU y Sumar son optimistas con la posibilidad de que Podemos se una a Frente Amplio

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Madrid, 12 oct (EFE).- Los líderes de IU y del partido Movimiento Sumar, Antonio Maíllo y Verónica Martínez Barbero, son optimistas con la posibilidad de que Podemos se una finalmente a la nueva coalición Frente Amplio en las elecciones generales, pese a las conversaciones de los morados con ERC para pactar en Cataluña.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, Maíllo y Barbero han subrayado la voluntad de incluir a Podemos y al resto de organizaciones de izquierdas en Frente Amplio, coalición que por el momento integran IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

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Y son optimistas con la posibilidad de llegar a un acuerdo con Podemos antes del viernes, que es el día en el que acaba el plazo para registrar coaliciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo (...) me siento realmente esperanzador y optimista. Eso no significa que no sea un camino complejo", ha dicho Maíllo en RNE.

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En la misma línea, Barbero ha dicho en TVE que es optimista y que la aspiración es conseguir una candidatura de unidad a través de Frente Amplio "que integre también a Podemos".

"El que se tiene que decidir es Podemos. Hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con (Gabriel) Rufián no encaja", ha añadido.

Podemos ha ofrecido primarias abiertas a Frente Amplio para elegir un candidato conjunto para las elecciones generales, un proceso al que se presentaría la número dos de los morados, Irene Montero.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, será finalmente candidato de su partido, que ultima un acuerdo con Podemos para que los morados no presenten candidatura en Cataluña el 29N, según señalaron el domingo fuentes de la formación independentista.

Al respeto, Maíllo ha comentado que no le sorprende la decisión de Rufián de ir con ERC, tras meses haciendo llamamientos a la unidad en la izquierda, y considera que no afectará de ninguna manera al proceso de Frente Amplio.

Las negociaciones en Frente Amplio continúan y Barbero ha asegurado que hay consenso sobre la posibilidad de que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau vaya de número uno por Barcelona como cabeza de cartel y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, de número uno por Madrid. EFE

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