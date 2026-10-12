Enric Gallego resiste el acoso y se mantiene al frente de la tabla

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- El delantero del Tenerife Enric Gallego resistió el acoso de sus más inmediatos perseguidores y continuará una jornada más al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de seis dianas, tras firmar este lunes el tanto del empate (1-1) del conjunto canario ante el Girona.

Un gol que permitió a Gallego, de 40 años, reencontrarse con el gol, tras quedarse sin ver portería la pasada semana en el campo del Córdoba.

PUBLICIDAD

Circunstancia que no desaprovecharon el atacante colombiano del Girona, Yaser Asprilla, el delantero del Almería Miguel de la Fuente, autor de un doblete ante el Leganés, y el jugador del Celta Fortuna Álvaro Marín, que anotó dos tantos ante la Real Sociedad B, para igualar momentáneamente a Enric Gallego al frente de la tabla con cinco goles cada uno

Pero el veterano delantero del Tenerife respondió como mejor sabe y volvió a situarse de nuevo como líder en solitario con un potente y certero remate de cabeza que supuso el sexto tanto de Gallego en el campeonato.

PUBLICIDAD

- Clasificación tras la 9ª jornada:

- Con 6 goles: Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 5 goles: Miguel de la Fuente (Almería); Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Yaser Asprilla (COL) (Girona) y Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta).

- Con 3 goles: Álex Forés y David González (Burgos); Antoñito Cordero (Cádiz); Suero (Castellón); Percan (Córdoba); Jon Guruzeta e Iván Gil (Eibar); Carlos Domínguez (Oviedo); Gorosabel (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas (Sporting Gijón); Arnu y Latasa (Valladolid)

PUBLICIDAD

- Con 2 goles: Nico Melamed, Javi Muñoz y Cipenga (COD) (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Karrikaburu (Burgos); Vladys (UKR) (Cádiz); Pablo Santiago (Castellón); Somuah (GHA), Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Eder García e Isma Ruiz (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Rastrojo y Fidel (1p) (Eldense); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p), Jorge Pascual y Pedro Alemañ (Granada); Miyashiro (JPN), Jesé Rodríguez, Pezzolesi e Iván Jaime (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre y Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Carrera (Real Sociedad B); Ponceau (FRA) (Valladolid).

- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p), Dani Bernabéu, Alex Rubio y Rober González (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA) y Chirino (NED) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU), Álex Calvo, Domenech y Sidibe (Andorra); Llabrés, Curro Sánchez (1p) y Dadie (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Sienra (ARG), Barri (Castellón), Maty (COL) y Jakobsen (DEN); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Javi Martón y Pejiño (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Mariano Carmona, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) y Olabarrieta (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Vanat (UKR) y Van de Beek (NED) (Girona); Owen Emeka, Bourama, Manu Lama y Gambín (Granada); Manu Fuster, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Buksa (POL) y Raíllo (Mallorca); Dani Calvo, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina y Goti (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Astiazaran, Mariezkurrena, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Óscar Sanz y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Sarco (ARG), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Guille Rosas y Pablo García (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela. Christian Gomis (SEN) y Grant-Leon Ranos (ARM) (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr, Barberá y David Torres (Valladolid).

PUBLICIDAD

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar).EFE