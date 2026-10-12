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Enric Gallego resiste el acoso y se mantiene al frente de la tabla

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Madrid, 12 oct (EFE).- El delantero del Tenerife Enric Gallego resistió el acoso de sus más inmediatos perseguidores y continuará una jornada más al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de seis dianas, tras firmar este lunes el tanto del empate (1-1) del conjunto canario ante el Girona.

Un gol que permitió a Gallego, de 40 años, reencontrarse con el gol, tras quedarse sin ver portería la pasada semana en el campo del Córdoba.

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Circunstancia que no desaprovecharon el atacante colombiano del Girona, Yaser Asprilla, el delantero del Almería Miguel de la Fuente, autor de un doblete ante el Leganés, y el jugador del Celta Fortuna Álvaro Marín, que anotó dos tantos ante la Real Sociedad B, para igualar momentáneamente a Enric Gallego al frente de la tabla con cinco goles cada uno

Pero el veterano delantero del Tenerife respondió como mejor sabe y volvió a situarse de nuevo como líder en solitario con un potente y certero remate de cabeza que supuso el sexto tanto de Gallego en el campeonato.

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- Clasificación tras la 9ª jornada:

- Con 6 goles: Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 5 goles: Miguel de la Fuente (Almería); Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Yaser Asprilla (COL) (Girona) y Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta).

- Con 3 goles: Álex Forés y David González (Burgos); Antoñito Cordero (Cádiz); Suero (Castellón); Percan (Córdoba); Jon Guruzeta e Iván Gil (Eibar); Carlos Domínguez (Oviedo); Gorosabel (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas (Sporting Gijón); Arnu y Latasa (Valladolid)

- Con 2 goles: Nico Melamed, Javi Muñoz y Cipenga (COD) (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Karrikaburu (Burgos); Vladys (UKR) (Cádiz); Pablo Santiago (Castellón); Somuah (GHA), Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Eder García e Isma Ruiz (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Rastrojo y Fidel (1p) (Eldense); Carles Pérez y Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p), Jorge Pascual y Pedro Alemañ (Granada); Miyashiro (JPN), Jesé Rodríguez, Pezzolesi e Iván Jaime (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre y Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Carrera (Real Sociedad B); Ponceau (FRA) (Valladolid).

- Con 1 gol: San Bartolomé, Higinio (1p), Dani Bernabéu, Alex Rubio y Rober González (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA) y Chirino (NED) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU), Álex Calvo, Domenech y Sidibe (Andorra); Llabrés, Curro Sánchez (1p) y Dadie (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Moueffek (MAR) (Cádiz); Fran Castillo, Álvaro García, Sienra (ARG), Barri (Castellón), Maty (COL) y Jakobsen (DEN); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Javi Martón y Pejiño (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Mariano Carmona, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) y Olabarrieta (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Vanat (UKR) y Van de Beek (NED) (Girona); Owen Emeka, Bourama, Manu Lama y Gambín (Granada); Manu Fuster, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Buksa (POL) y Raíllo (Mallorca); Dani Calvo, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina y Goti (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Astiazaran, Mariezkurrena, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Óscar Sanz y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Sarco (ARG), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Guille Rosas y Pablo García (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela. Christian Gomis (SEN) y Grant-Leon Ranos (ARM) (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr, Barberá y David Torres (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar).EFE

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