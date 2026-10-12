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Bruselas propondrá vetar a los atletas rusos de las competiciones internacionales

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- Bruselas tiene previsto presentar propuestas para mantener a Rusia aislada en el ámbito deportivo internacional, según anunció este lunes la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

Esa posibilidad fue abordada en un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, dijo en una rueda de prensa Kallas al término de la reunión.

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"Los ministros también debatieron cómo impedir el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a las competiciones deportivas internacionales. Nos enfrentamos a una situación similar en el ámbito cultural: el deporte y la cultura no deben convertirse en instrumentos para encubrir la agresión rusa", señaló la jefa de la diplomacia europea.

Sobre la base del debate de hoy, "mis servicios, junto con la Comisión (Europea), presentarán propuestas sobre cómo mantener el aislamiento de Rusia en el ámbito deportivo mundial. Esto puede ir en paralelo a nuevas sanciones contra quienes destruyen el patrimonio cultural ucraniano", señaló.

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En el pasado, distintos responsables comunitarios se han pronunciado en contra de la participación de atletas rusos en competiciones y otros eventos internacionales.

El pasado abril, el comisario Europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, el maltés Glenn Micallef, calificó de "grave error" la admisión de nadadores rusos y bielorrusos por parte de World Aquatics (Federación Internacional de Natación). EFE

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