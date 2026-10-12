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3-2. Un triplete de Bargalló guía a España en el estreno de la defensa del título mundial

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Redacción deportes, 12 oct (EFE).- La selección española de hockey sobre patines inició este lunes en Asunción la defensa de su corona mundial con una sufrida victoria por 3-2 ante Italia, liderada por el capitán Pau Bargalló, autor de los tres tantos del combinado dirigido por Pere Varias.

El triunfo tuvo sabor a revancha. El equipo español volvía a cruzarse con Italia tras caer ante la selección transalpina en la lucha por el bronce del último Europeo, una derrota que dejó a España fuera del podio por primera vez en 75 años.

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Esta vez, ante un rival que ha ganado peso en la pugna por los títulos internacionales en los últimos años, España encontró en su capitán el factor diferencial para cambiar el desenlace.

Bargalló, ausente en aquella cita continental por una grave lesión de rodilla, asumió los galones desde el inicio y abrió el marcador, aunque Italia reaccionó y castigó las concesiones españolas para darle la vuelta al encuentro antes del descanso (1-2) con los tantos de Francesco Compagno y Leonardo Diquigiovanni.

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Tras el paso por vestuarios, Bargalló volvió a aparecer para restablecer la igualdad y, apenas seis minutos después, culminó la remontada con el 3-2 definitivo.

España tuvo que defender su ventaja hasta el último instante ante una Italia que nunca arrojó la toalla y apretó en busca del empate.

En la portería, Càndid Ballart respondió con una actuación decisiva, multiplicándose para desbaratar las acometidas transalpinas y asegurar el triunfo.

La selección española suma así sus tres primeros puntos, importantes para aspirar a un cruce más favorable en los cuartos de final. Los ocho equipos participantes accederán a esa ronda tras una primera fase de tres partidos, en la que los resultados determinarán los emparejamientos.

El siguiente reto para España llegará este martes ante la temible Portugal, vigente campeona de Europa, en un duelo programado para las 22:45 hora española que servirá para medir fuerzas con el rival llamado, salvo sorpresa, a disputarle el liderato del Grupo A.

- Ficha técnica:

3 - España: Ballart; Bargalló (3), Grau, Nil Roca, Cervera, -cinco inicial-, Llanes, Carballeira, Manrubia, Morales y Blai Roca (p.s).

2 - Italia: Zampoli; Malagoli, Gavioli, Compagno (1), Ipinazar, -cinco inicial-, Pozzato, Piccoli, Diquigiovanni (1), Borgo y Sgaria (p.s).

Goles: 1-0, min.8: Pau Bargalló. 1-1, min.18: Francesco Compagno. 1-2, min.20: Leonardo Diquigiovanni. 2-2, min.26: Pau Bargalló. 3-2, min.32: Pau Bargalló.

Árbitros: Joaquim Pinto (POR) y Miguel Guilherme (POR). Mostraron tarjeta azul a Giole Piccoli (min.11) por parte de Italia. Mostraron tarjeta amarilla a Marc Grau (min.49) por parte de España y a Andrea Malagoli (min.37) por parte de Italia.

Incidencias: Primer partido de la fase de grupos del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay). EFE

avm/ism

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