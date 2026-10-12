1-1. Tenerife y Girona firman un empate

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Santa Cruz de Tenerife, 12 oct (EFE).- Los goles en la primera parte de Yáser Asprilla y Enric Gallego certificaron un trabajado reparto de puntos en la vuelta del Tenerife al Heliodoro Rodríguez López.

El Tenerife volvía al Heliodoro Rodríguez López con la necesidad de cambiar los ánimos y sensaciones por las complicadas semanas que ha encadenado el combinado dirigido por Álvaro Cervera, en las que no habían conseguido obtener buenos resultados.

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En el minuto 4 de partido, Carles Pérez puso una pelota hacia el área pequeña que pudo despejar León, pero sin darle la dirección correcta, regalando una ocasión manifiesta de gol a Yáser Asprilla. El colombiano recogió el rechace en el punto de penalti libre de marca y marcó el 0-1.

En el minuto 25, Dani Fernández condujo varios metros hacia el área para atraer rivales y ahí cambiar la orientación hacia Nacho Gil, que esperaba en la banda totalmente solo para recibir el pase y poner un centro exquisito hacia la posición de Enric Gallego, que no falló a cita con el gol y materializó el 1-1.

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La igualdad se mantuvo en el segundo tiempo, en el que el Girona terminó con mayor porcentaje de posesión, pero las ocasiones se repartieron a partes iguales.

Tras el empate, Girona y Tenerife mantienen casi intactas sus posiciones en la tabla, con los tinerfeños en la duodécima posición a cuatro puntos tanto del descenso como de la promoción, mientras que el Girona se coloca séptimo a un punto de los puestos de promoción.

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Ficha técnica:

1 - Tenerife: Dani Martín; César, Landázuri, León, David Rodríguez; Dani Fernández (Gerard Valentín m.66), Pitton (Krdzalic m.75), Fabricio (Jesús Álvarez m.51), Nacho Gil (Noel López m.75); Gomis (Ranos m.75), Enric Gallego.

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1 - Girona: Gazzaniga (Krapyvtsov m.46); Javier Boñar, Francés, Holmes Junior, Alex Moreno; Asprilla (Bryan Gil m.58), Fran Beltrán, Izan (Pyshchur m.77), Carles Pérez (Unai Hernández m.70); Abel Ruiz (Van de Beek m.58), Vanat.

Goles: 0-1, M.4: Asprilla; 0-1, M.25: Enric Gallego.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (Comité Territorial Vasco). Amonestó a los locales David Rodríguez (m.20), Fabricio (m.23) y Enric Gallego (m.87) y a los visitantes Izan (m.22), Vanat (m.52), Holmes Junior (m.53) y Van de Beek (m.89).

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Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 15.048 espectadores. EFE

AM/jl