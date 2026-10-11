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Verstappen: "Ojalá sigamos divirtiéndonos de aquí a final de año"

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que ganó el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo en el circuito urbano de Marina Bay, tras lograr su segunda victoria del año -la segunda seguida-, que "ojalá" puedan "seguir" divirtiéndose "de aquí a final de año".

"Ha durado un poco, pero creo que esta carrera ha sido muy buena", opinó, nada más bajarse del coche, Verstappen, de 29 años, que, al ganar por primera vez el Gran Premio de Singapur, elevó a 73 su propia tercera marca histórica de victorias en la Fórmula Uno.

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"Tuvimos el ritmo necesario cuando era importante tenerlo, tanto con el neumático blando como con el medio", indicó el astro neerlandés, que había salido primero -tras firmar el sábado su quincuagésima 'pole' en la categoría reina- y que se impuso por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que reforzó aún más su ya de por sí sólido liderato al acabar tercero este domingo en Marina Bay.

"Por fortuna, la salida fue lo suficientemente buena" apuntó 'Mad Max', que resistió el ataque de Leclerc antes de la primera curva; y que después gestionó a la perfección la carrera para repetir -en su Gran Premio número 250 en la F1- el triunfo logrado hace siete días en el aplazado de Baréin, que se disputó en Sepang (Malasia).

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"Creo que estas dos últimas carreras han sido realmente positivas para nosotros", comentó el ídolo deportivo de los Países Bajos tras completar otro fin de semana de ensueño, en el que el sábado también se había anotado el sprint, en el que también había salido desde la 'pole'.

"En el equipo estamos con la motivación por todo lo alto y con ganas de seguir logrando más resultados como éstos. Ojalá podamos seguir divirtiéndonos algo más de aquí a final de año", señaló Verstappen, que ya es cuarto en el Mundial, con 221 puntos: a 119 de Antonelli. EFE

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