Urtasun pide a la gente que no se deje engañar por PP y VOX: "Son la misma motosierra"

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Barcelona, 11 oct (EFE).- El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha pedido a los trabajadores que no se "dejen engañar" por los "cantos de sirena" de PP y VOX, ya que "son la misma motosierra" y plantean privatizar las pensiones, beneficiar a los ricos con una reforma del IRPF y pedir "sacrificios" a la ciudadanía.

Así lo ha indicado Urtasun en un encuentro con representantes de los Comuns en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), acompañado por la coordinadora nacional del partido, Candela López, y otros dirigentes de la formación.

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Según Urtasun, VOX plantea una privatización de las pensiones y una reforma del IRPF, que es un "regalo para los ricos", mientras que el PP ya ha anunciado que pedirá "sacrificios" si gobierna, por lo que, pese a que ambas formaciones concurrirán a las elecciones generales del 29 de noviembre con dos papeletas distintas, en realidad "son la misma motosierra" para este país.

"No permitiremos que gobiernen", ha advertido Urtasun, que ha pedido a la "gente trabajadora" que no se "deje engañar" por los "cantos de sirena" de la derecha y la ultraderecha.

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En este sentido, Urtasun ha asegurado que VOX propone un sistema de privatización de las pensiones y una reforma fiscal que en la práctica supone un "gran regalo" para los más ricos, mientras que el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que pedirá "sacrificios" a los ciudadanos si gobierna.

"Por lo tanto, ya sabemos lo que se confronta el 29N. Dos modelos de sociedad, el que defiende los derechos como hemos hecho desde el Gobierno, y queremos ir mucho más allá, y el del PP y VOX, con la privatización de las pensiones y una reforma del IRPF con regalos para los ricos", ha insistido. EFE.

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