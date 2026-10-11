Espana agencias

Urtasun pide a la gente que no se deje engañar por PP y VOX: "Son la misma motosierra"

Guardar

Barcelona, 11 oct (EFE).- El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha pedido a los trabajadores que no se "dejen engañar" por los "cantos de sirena" de PP y VOX, ya que "son la misma motosierra" y plantean privatizar las pensiones, beneficiar a los ricos con una reforma del IRPF y pedir "sacrificios" a la ciudadanía.

Así lo ha indicado Urtasun en un encuentro con representantes de los Comuns en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), acompañado por la coordinadora nacional del partido, Candela López, y otros dirigentes de la formación.

PUBLICIDAD

Según Urtasun, VOX plantea una privatización de las pensiones y una reforma del IRPF, que es un "regalo para los ricos", mientras que el PP ya ha anunciado que pedirá "sacrificios" si gobierna, por lo que, pese a que ambas formaciones concurrirán a las elecciones generales del 29 de noviembre con dos papeletas distintas, en realidad "son la misma motosierra" para este país.

"No permitiremos que gobiernen", ha advertido Urtasun, que ha pedido a la "gente trabajadora" que no se "deje engañar" por los "cantos de sirena" de la derecha y la ultraderecha.

PUBLICIDAD

En este sentido, Urtasun ha asegurado que VOX propone un sistema de privatización de las pensiones y una reforma fiscal que en la práctica supone un "gran regalo" para los más ricos, mientras que el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que pedirá "sacrificios" a los ciudadanos si gobierna.

"Por lo tanto, ya sabemos lo que se confronta el 29N. Dos modelos de sociedad, el que defiende los derechos como hemos hecho desde el Gobierno, y queremos ir mucho más allá, y el del PP y VOX, con la privatización de las pensiones y una reforma del IRPF con regalos para los ricos", ha insistido. EFE.

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático

La consorte ha sido siempre la gran protagonista para los expertos en estilo en el Día de la Hispanidad

La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático

La tarifa de la luz en España para este 12 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

La tarifa de la luz en España para este 12 de octubre

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El presidente del Gobierno vuelve a apelar al Alto Tribunal que garantice el derecho al sufragio de los descendientes del exilio a pocas horas de que se pronuncie sobre la suspensión de los efectos electorales de determinadas inscripciones

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

El letrado explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@juanmalorentelaboralista) por qué cumplir una instrucción ilegal y reclamar después protege mejor al trabajador que negarse de inmediato, sobre todo si tiene poca antigüedad en la empresa

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”