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Trivote en el Racing y Aguirre apuesta por el cántabro Raba en banda izquierda

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Santander, 11 oct (EFE).- El técnico del Racing de Santander, José Alberto López, modificará un poco su esquema habitual para recibir al Valencia, dando entrada precisamente al jugador cedido por el conjunto valenciano, André Almeida, que previsiblemente ocupará el centro del campo junto a Iván Martín y Prati, desplazando a la banda derecha a Sergio Canales.

Con esta variación, tanto Pablo García, que ha acumulado bastantes minutos con la selección sub 21 durante el parón liguero, como Andrés Martín, ya recuperado de su lesión, deberán esperar su oportunidad desde el banquillo.

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El Racing formará con Agirrezabala bajo los palos, acompañado en defensa por Mantilla, Pablo Ramón, Belocian y Salinas. El centro del campo estará compuesto por Sergio Canales, Prati, Almeida, Iván Martín e Íñigo Vicente, con Zabiri en punta.

Por su parte Javier Aguirre, en su debut en el banquillo valencianista, apostará como novedad por el futbolista cántabro Dani Raba para cubrir las bajas en banda izquierda.

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En su primer once como entrenador valencianista Aguirre saldrá a El Sardinero con Dimitrievski, Maffeo, Diakhaby, De Haas, Gaya; Ugrinic, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Pepelu, Dani Raba y Hugo Duro. EFE

lhv/jl

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