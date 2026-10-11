Espana agencias

Torres da por concluidos los desalojos de asentamientos en Ceuta y cifra en 12.000 los retornos desde agosto

05/10/2026 Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
05/10/2026 Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
Guardar

El ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha dado por concluidas las operaciones de desalojo de asentamientos en las zonas de costa de Ceuta y ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto.

Así se ha expresado tras completarse el desalojo en el asentamiento del Guano este domingo. En esta línea, ha asegurado que esta actuación se ha producido antes del plazo que se había fijado el Gobierno para despejar los asentamientos en el litoral ceutí.

PUBLICIDAD

"Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha afirmado.

Torres ha advertido, no obstante, de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad, especialmente en las calles y los barrios donde todavía pueda haber personas migrantes que pernocten al aire libre.

PUBLICIDAD

"Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado el ministro.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Ángel Víctor Torres cifra en cerca de 12.000 los retornos a Marruecos desde el 10 de agosto y anuncia que las actuaciones policiales continuarán en las barriadas donde todavía hay migrantes que duermen al aire libre

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Entró a quirófano para operarse un hombro y acabó con quemaduras y una incapacidad permanente: elevan su indemnización a 67.000 euros

Los hechos ocurrieron en 2019 en el hospital concertado de Virgen de las Montañas, en la localidad gaditana de Villamartín

Entró a quirófano para operarse un hombro y acabó con quemaduras y una incapacidad permanente: elevan su indemnización a 67.000 euros

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático

La consorte ha sido siempre la gran protagonista para los expertos en estilo en el Día de la Hispanidad

La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr