Torres da por concluidos los desalojos de asentamientos en Ceuta y cifra en 12.000 los retornos desde agosto

05/10/2026 Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El ministro de Política Territorial y coordinador del mando único de la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, ha dado por concluidas las operaciones de desalojo de asentamientos en las zonas de costa de Ceuta y ha cifrado en cerca de 12.000 las personas que han retornado a Marruecos desde el 10 de agosto.

Así se ha expresado tras completarse el desalojo en el asentamiento del Guano este domingo. En esta línea, ha asegurado que esta actuación se ha producido antes del plazo que se había fijado el Gobierno para despejar los asentamientos en el litoral ceutí.

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"Adquirimos un compromiso hace semanas y fue que el 15 de octubre alcanzaríamos la normalidad en las costas de Ceuta, los distintos asentamientos. Bueno, lo hemos conseguido incluso antes, el 11 de octubre", ha afirmado.

Torres ha advertido, no obstante, de que las actuaciones no han concluido y de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centrarán ahora parte de sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad, especialmente en las calles y los barrios donde todavía pueda haber personas migrantes que pernocten al aire libre.

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"Vamos a seguir trabajando para que esa normalidad sea completa con las personas que queden en los barrios, de acuerdo a los informes, indicaciones y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha señalado el ministro.