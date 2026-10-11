Sumar apoya a Colau y Delgado para liderar el Frente Amplio pero se abre a alianzas

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Madrid, 11 oct (EFE).- La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha manifestado su apoyo a Ada Colau y Emilio Delgado como candidatos del Frente Amplio a las elecciones del 29 de noviembre, aunque ha dejado la puerta abierta a alianzas con otros partidos, en alusión a Podemos.

Fuentes de Sumar han confirmado a EFE que apoyan que Colau encabece la lista por Barcelona y Delgado se presente en las listas como número uno por Madrid.

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"Nosotras lo tenemos claro: Ada Colau y Emilio Delgado y alianzas con todo el que quiera venir, ha señalado en su mensaje en su cuenta de X Martínez Barbero, que es también la coordinadora general de Movimiento Sumar.

Martínez Barbero ha añadido que "nuestra gente nos está esperando". "La generosidad y la responsabilidad se demuestran haciendo. Sin ruidos y con un anuncio cuanto antes", ha remarcado.

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Estas manifestaciones se producen en un contexto en el que ERC ve "muy cerca" un acuerdo con Podemos por el cual este partido no presentaría candidatura en Cataluña y asumiría que el "referente" en esta autonomía para hacer frente a la derecha y a la extrema derecha es la formación independentista.

Los partidos del Frente Amplio —IU, En Comú Podem, Más Madrid y Movimiento Sumar—, siguen sin candidato a cinco días de que se tengan que registrar las coaliciones para los comicios. EFE

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