“Skytree” confirma su categoría en el Hispanidad, la carrera del año

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Madrid, 11 oct (EFE).- El 4 años “Skytree” ha cumplido con los pronósticos y se ha impuesto esta tarde en los 1.600 metros del Gran Premio de la Hispanidad, la carrera estelar en el otoño del Hipódromo de Madrid para los milleros y donde montaban dos campeones de jockeys en Francia, Cristian Demuro y el hoy además ganador Pierre Charles Boudot.

“Gold Index” se encargó de marcar un paso selectivo para los nueve participantes. Le vigilaban de cerca “Witiza”, “Maximus Scepticism” y el futuro vencedor, “Skytree”, que a la salida de la curva se lanzó en pos de la meta, con gran autoridad.

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Desde el fondo surgió el remate del caballo nacional “Imagine”, así como del siempre cumplidor a este nivel “Vamos Niño”. Por este orden, se harían con la segunda y tercera plaza, con las montas de la checa Denissa Sikorová y del francés Enzo Corallo. Su compatriota Demuro sólo pudo terminar quinto con “Centauri”.

Arturo San José, propietario de “Skytree”, caballo que prepara en Madrid el sevillano Álvaro Soto, recibe 35.000 euros por esta gran victoria en una carrera donde se concentraban buena parte de los purasangres con más valor oficial de cuantos entrenan en España. Boudot, tras la victoria, elogió la labor del entrenador, para el que ya ha ganado dos veces este año a lomos dl hijo de “Lawman”.

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Los restantes ganadores han sido “Rastrellare”, con Marta Mora-Figueroa; “Ánimo Lola”, con el argentino Nico Valle; “Habibi”, con Sikorová; “Spanish Ruler”, con Edwin Gutiérrez; y “Toledano”, con Jaime Gelabert.

La jornada era soporte del juego Quíntuple Plus, de Loterías del Estado, así como de la Lototurf (la cuarta carrera). La combinación premiada es la formada por las mantillas: 4 – 6 – 10 – 5 – 4 – 8. No tomaron la salida en la jornada “Peach Blossom”, en la segunda prueba del programa, y “Sofunny”, en la tercera. EFE

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