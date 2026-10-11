Rubén García: "No se puede permitir encajar cinco goles"

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Sevilla, 11 oct (EFE).- El extremo de Osasuna Rubén García asumió que "es importante ver qué está pasando" para que el equipo navarro atraviese esta serie de resultados negativos y muestre la "debilidad" que lo ha llevado a "encajar cinco goles" en el campo del Betis, algo que "no se puede permitir".

"Nos está costando. Sin excusas en la primera parte, eso es lo primero. En la acción previa al 4-2, noto contacto con su rodilla en mi pierna y sin querer me tira. El árbitro me dice que no es suficiente. Podemos hablar de mil cosas, pero debemos asumir la responsabilidad y de esta derrota y no podemos estar orgullosos", ha señalado el jugador valenciano sobre una decisión arbitral con el partido aún con el 3-2.

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Rubén García, en declaraciones a Movistar, ha asegurado que "el fútbol tiene cosas que son difíciles de explicar" porque "en la primera parte, dos errores" dan al traste con "la idea" de su equipo de esperar al Betis "en bloque bajo y salir a la contra, pero no ha servido" a la vista del 2-0 que campeaba en el marcador al descanso.

El capitán rojillo cree que "se van los partidos quizá por falta de hambre o de ambición", algo que el plantel ha "intentado trabajar, pero no ha servido para hoy" debido también a "acciones puntuales" del arbitraje "que a veces caen en contra", si bien ha resaltado que los colegiados "lo hacen lo mejor posible". EFE

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