Porfi Fisac: “Su acierto en momentos clave ha decantado el partido”

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Bilbao, 11 oct (EFE).- Porfi Fisac, técnico del San Pablo Burgos, manifestó tras la derrota de su equipo frente a Bilbao Basket en el Bilbao Arena que el acierto de su rival en momentos clave del encuentro ha decantado el partido.

“Hemos sabido jugar durante muchos minutos, pero ellos han cogido una renta que nos ha hecho hacer un esfuerzo excesivo y, al final, con acciones como los tres triples que han metido seguidos, han decantado el partido hacia un equipo que ha ganado con merecimiento”, admitió Fisac en la sala de prensa de Miribilla.

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“Esto es baloncesto. A veces, por muy bien que tú lo hagas, el equipo contrario juega mejor. Ha habido un momento determinado que ellos han sabido sacar ciertas ventajas en ciertos tiros que han estado acertados, y nosotros no”, prosiguió el preparador del San Pablo Burgos.

“Los dos hemos luchado y hemos trabajado por conseguir la victoria, pero en ese momento ellos han estado más acertados”, recalcó. “Hay que reconocer su mérito, y no es ningún demérito de mis jugadores. Todo lo contrario”, incidió.

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“Han sabido pelear y quedarse dentro del partido. El equipo se podía haber desinflado pero, sin embargo, ha sabido reaccionar y ha habido un par de tiros decisivos que, de haberlos metido nosotros… pero esto es deporte y hay que felicitar al que los mete”, reflexionó Porfi Fisac.

Para el técnico del conjunto burgalés, el hecho de acumular varios encuentros esta semana “no es una excusa”. “Al jugador lo que le gusta es jugar, y si alguno está cansado con 25 años, pues cuando tenga los míos va a estar acojonado”, afirmó con vehemencia. “Yo lo que tengo claro en todo esto es que jugar al baloncesto es para para divertirte, y si juegas cuatro partidos a la semana, pues es mejor”, espetó. EFE

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FRC/asc