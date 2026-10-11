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Pedro Martínez: "La fuerza del equipo va a estar en el grupo, no en uno o dos jugadores"

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Madrid, 11 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid de baloncesto, opinó que en la actual temporada la fuerza de su equipo "va a estar en el grupo" y "no en uno o dos jugadores" tras vencer por 120-83 al Kids&Us Manresa en un duelo liguero en el que nueve de sus pupilos se fueron por encima de los diez puntos de valoración.

"Tenemos que valorar eso como algo positivo, pero dentro de la normalidad. La fuerza de este equipo va a estar en el grupo, no en uno o dos jugadores. Podemos verlo como una carencia o como una tremenda virtud y personalmente creo que es mucho mejor. Cuando somos capaces de jugar con ritmo, como sobre todo en la primera parte, es más fácil irse a anotaciones altas y que el reparto del pastel sea mas grande para todos", dijo.

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Martínez consideró que los suyos jugaron "un buen partido, con buena mentalidad y respetando muchísimo al rival desde el primer momento" y dio por bueno que algunos jugadores que estaban participando menos hayan cogido "buenas sensaciones": "Estoy encantado. Me alegro por los chicos porque, cuando están sin jugar, es muy difícil tener continuidad. Sé que es muy difícil para ellos mentalmente y todos tienen muy buena mentalidad".

"Es muy bueno que, cuando tienen minutos, demuestren su nivel y su potencial, porque eso les sirve también como acicate para ver que su trabajo vale para algo. Además, nos permite pensar que podemos contar con ellos con más asiduidad. Estoy encantado por ellos a nivel personal y profesional", comentó.

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Para él gestionar una plantilla larga es una de las partes "más complicadas de su trabajo": "Todos quieren jugar, es normal; y tienen que tener esa mentalidad. Pero no tengo minutos para todos. Si los partidos duraran 50 minutos, sería más fácil, pero duran lo que duran y es muy complicado. Tengo que tomar decisiones y no las tomo desde la justicia o la injusticia sino pensando en lo que creo que es mejor para el equipo en el corto, medio y largo plazo".

"Pero hay veces que les veo entrenando bien, veo que tienen buena mentalidad, y me sabe mal no encontrarles los minutos o el momento. La temporada es muy larga. Hay que pensar que nos iremos a los 90 partidos o más. Todos tendrán su momento y sus oportunidades, aunque no siempre en el momento que los jugadores o el entrenador querrían. No siempre son decisiones fáciles y agradables de tomar", completó. EFE

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