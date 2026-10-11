Ocampo: "Es evidente que ahora mismo no estamos para competir al nivel del Real Madrid"

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Madrid, 11 oct (EFE).- Diego Ocampo, entrenador del Kids&Us Manresa, lamentó la derrota sufrida por su equipo en la Liga Endesa ante el Real Madrid por 120-83 y consideró que en este momento los suyos no están "para competir al nivel del rival que tuvieron enfrente.

"Es evidente que ahora mismo no estamos para competir al nivel del Madrid. También es evidente que hemos incorporado jugadores nuevos que estaban lesionados y que para acelerar el proceso de adaptación hemos tenido que cambiar los roles otra vez. Tenemos que empezar a hacer las cosas ya a otro nivel", dijo en rueda de prensa.

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Entre las claves para mejorar, destacó: "Primero, continuidad: tener disponibles al máximo de jugadores pisibles para ir construyendo. Si nos falta uno, luego lo cambiamos por otro y cambiamos los roles. En una situación como la nuestra, esto se complica mucho más, porque necesitamos que cada jugador entienda claramente cuál es su rol en el equipo. Y para eso necesitas tiempo, estando en la misma posición y desempeñando el mismo rol. Si no, es difícil".

"Después, trabajar mucho y bien, sin buscar ninguna excusa. La única manera de mejorar el nivel que das, tanto defensiva como como ofensivamente, individual y colectivamente, es trabajar mucho y bien desde la responsabilidad inidividual. En eso estamos y lo vamos a hacer", añadió.

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En cuanto al margen de progreso en defensa no cree que sea sólo cuestión de actitud: "Es algo más complejo. Ojalá fuese sólo una cuestión de actitud, porque bastaría con poner a los cinco jugadores con actitud y ya está. Es un problema mucho más complejo que tenemos que mejorar, y eso es evidente. Si mejoramos y somos sólidos defensivamente, será más fácil competir".

"Estoy ocupado en que mejore el nivel del equipo, pero no solo hoy, sino desde el principio. Estamos centrados en trabajar para mejorar el nivel con el que jugamos. Somos conscientes de cuál es nuestro nivel y tenemos que mejorarlo, ser más consistentes y hacerlo de manera continuada. No podemos hacerlo dos de cada diez veces, sino acercarnos a siete u ocho de cada diez", completó. EFE

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