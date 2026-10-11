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Martínez vaticina que "habrá Pedro Sánchez 2030" frente a un Feijóo al que acusa de "desanimar el voto"

15/03/2026 El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, interviene tras el seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en el Hotel San Francisco, a 15 de marzo de 2026, en Soria, Castilla y León (España). Castilla y León ha celebrado este domingo 15 de marzo elecciones a las Cortes autonómicas, una jornada en la que los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 82 procuradores del Parlamento autonómico. POLITICA Concha Ortega Oroz - Europa Press
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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha vaticinado que "habrá Pedro Sánchez 2030", en referencia a que el líder socialista ganará las elecciones generales del 29 de noviembre y gobernará hasta ese año, frente a un presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de tener el "objetivo de desanimar el voto".

Martínez ha acompañado este domingo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña en Ponferrada (León), en el que ha pedido a los socialistas "dejarse la piel" en los próximos comicios generales.

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Así, ha demandado a los socialistas a trabajar para movilizar a la ciudadanía frente a la intención del PP de que la "gente se quede en casa" o "solo vayan a votar" a los 'populares', una acusación en la que ha señalado directamente a Feijóo.

Ante ello y los "insultos" de la derecha al PSOE, Martínez ha llamado a actuar "con votos, puños y rosas en las urnas de los municipios de Castilla y León", todo ello con el objetivo de lograr mantener un Gobierno central liderado por Sánchez para "seguir consolidando a España como faro ético, moral, ideológico y progresista".

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Para Martínez, esto es una "necesidad" a nivel nacional e internacional, por la "valentía" que ha tenido Sánchez para "poner pie en pared ante los oligarcas" que "quieren controlar la economía y las vidas" de las personas.

En este contexto, el líder del PSOE de Castilla y León ha expresado su "orgullos" por la representación de Sánchez en el ámbito internacional para "plantear un contrapoder" en un "contexto absolutamente endiablado" como el actual.

Esta presencia internacional también "va a servir" para "conseguir una mayoría" el 29 de noviembre, ha aseverado Martínez, quien ha reivindicado, además, el "desarrollo económico conseguido" en España en los últimos ocho años, todo ello cuando al Gobierno de Sánchez le ha tocado "cabalgar pandemias y polganes". "Nos falta el meteorito", ha bromeado.

Igualmente, ha ensalzado la gestión de la migración que realiza el Ejecutivo central y ha señalado a la de Ceuta, un problema que "se está resolviendo" con una gestión "silenciosa y callada", y "sin satanizar y sin criminalizar" a personas "de diferente color y con diferente Dios, pero con iguales derechos".

Por otro lado, Martínez ha incidido en que la "revolución" tendrá que ser "feminista, o no será", un contexto en el que ha puesto en valor el trabajo de las procuradoras del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, y ha recordado a Nevenka Fernández, quien, a su juicio, tiene que ser "absolutamente clave y fundamental para poder seguir avanzando".

En relación con igualdad, el líder del PSOE en la Comunidad ha lamentado el reciente rechazo en las Cortes, por parte de PP y Vozx, a una inciativa para adaptar la ley autonómica al Pacto de Estado contra la Violencia Machista, un contexto en el que ha advertido que las mujeres son "la moneda de cambio" para que el PP "consiga el sillón".

Por último, Martínez ha recordado a Maricarmen, recientemente fallecida tras haber sido desahuciada, y ha reconocido que "ha prendido una llama de una reivindicación que interpela a todos", la del derecho a la vivienda.

En este contexto, ha defendido la "valentía" del Gobierno de Sánchez por haber sacado los derechos adelante y ha incidido en que este gesto asegura que el PSOE quiere gobernar "hasta el último minuto".

"Habrá PSOE 2030, habrá Pedro Sánchez 2030", ha augurado, para asegurar que en una nueva legislatura el PSOE desarrollará "el derecho a la vivienda" con la "confluencia y el consenso de todos los actores". "Esa es nuestra fortaleza frente a sus insultos, la fortaleza del Boletín Oficial del Estado, la fortaleza de unos presupuestos que financian políticas públicas y garantizan igualdad. Esa es la herramienta con la que tenemos que hacer frente al problema de la vivienda estos próximos años", ha concluido.

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