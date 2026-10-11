Espana agencias

Marín lateral y Oyarzabal descansa en la Real; Villares y Yeremay titulares en el Dépor

Guardar

San Sebastián, 11 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha situado a Pablo Marín como lateral derecho, ha dado la primera titularidad de la temporada a Arsen Zakharyan y ha decidido dar descanso a Mikel Oyarzabal y, por su parte, el técnico visitante, Antonio Hidalgo, introduce tres novedades en el once del Deportivo.

El técnico 'txuri-urdin' ha optado por reubicar a Pablo Marín en el lateral derecho tras la lesión en el sóleo de Jon Mikel Aramburu y las molestias físicas de Héctor Fort, lo que supone la primera titularidad del canterano y sus primeros minutos esta temporada en partido oficial.

PUBLICIDAD

Además, quien también se estrena de inicio es Arsen Zakharyan. El centrocampista ruso había disputado tramos finales en los últimos encuentros, pero aún no había partido entre los once elegidos. Por otro lado, el preparador estadounidense ha optado por dar descanso a su capitán, Mikel Oyarzabal, quien no saldrá de inicio tras muchos minutos con la selección española.

Por su parte, Antonio Hidalgo hace tres cambios en relación con el último compromiso liguero del Deportivo ante el Real Betis. Diego Villares sustituye al lesionado Marc Casadó, Yeremay Hernández vuelve a la titularidad y Luismi Cruz acompañará a Bill Nsongo en el ataque coruñés.

PUBLICIDAD

El once de la Real Sociedad lo forman: Remiro; Marín, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler; Zakharyan, Sucic, Barrenetxea; Guedes.

El Deportivo de A Coruña sale de inicio con: Leo Román; Ximo, Giménez, Ede, Quagliata; Mario, Villares; Mella, Luismi, Yeremay; Bil Nsongo. EFE

pbl/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Entró a quirófano para operarse un hombro y acabó con quemaduras y una incapacidad permanente: elevan su indemnización a 67.000 euros

Los hechos ocurrieron en 2019 en el hospital concertado de Virgen de las Montañas, en la localidad gaditana de Villamartín

Entró a quirófano para operarse un hombro y acabó con quemaduras y una incapacidad permanente: elevan su indemnización a 67.000 euros

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 11 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático

La consorte ha sido siempre la gran protagonista para los expertos en estilo en el Día de la Hispanidad

La evolución de estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre: de su fidelidad a Felipe Varela a su atrevimiento más cromático

La tarifa de la luz en España para este 12 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

La tarifa de la luz en España para este 12 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”