Marín lateral y Oyarzabal descansa en la Real; Villares y Yeremay titulares en el Dépor

Guardar

San Sebastián, 11 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha situado a Pablo Marín como lateral derecho, ha dado la primera titularidad de la temporada a Arsen Zakharyan y ha decidido dar descanso a Mikel Oyarzabal y, por su parte, el técnico visitante, Antonio Hidalgo, introduce tres novedades en el once del Deportivo.

El técnico 'txuri-urdin' ha optado por reubicar a Pablo Marín en el lateral derecho tras la lesión en el sóleo de Jon Mikel Aramburu y las molestias físicas de Héctor Fort, lo que supone la primera titularidad del canterano y sus primeros minutos esta temporada en partido oficial.

PUBLICIDAD

Además, quien también se estrena de inicio es Arsen Zakharyan. El centrocampista ruso había disputado tramos finales en los últimos encuentros, pero aún no había partido entre los once elegidos. Por otro lado, el preparador estadounidense ha optado por dar descanso a su capitán, Mikel Oyarzabal, quien no saldrá de inicio tras muchos minutos con la selección española.

Por su parte, Antonio Hidalgo hace tres cambios en relación con el último compromiso liguero del Deportivo ante el Real Betis. Diego Villares sustituye al lesionado Marc Casadó, Yeremay Hernández vuelve a la titularidad y Luismi Cruz acompañará a Bill Nsongo en el ataque coruñés.

PUBLICIDAD

El once de la Real Sociedad lo forman: Remiro; Marín, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Carlos Soler; Zakharyan, Sucic, Barrenetxea; Guedes.

El Deportivo de A Coruña sale de inicio con: Leo Román; Ximo, Giménez, Ede, Quagliata; Mario, Villares; Mella, Luismi, Yeremay; Bil Nsongo. EFE

pbl/cmm