Espana agencias

Marc Márquez califica el fin de semana de "redondo", pese a su sexta posición

Guardar

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), a pesar de ser sexto en la carrera de este domingo, calificó el fin de semana de Indonesia como "redondo" y afirmó estar "súper contento de no ceder ningún punto respecto a (Jorge) Martín y sólo tres con (Marco) Bezzecchi".

"Si me lo dicen el jueves hubiera saltado de alegría", continuó Márquez ante los medios de comunicación en el circuito de Mandalika, por lo que recalcó que tiene que estar "contento", aunque reconoció que "siempre se quiere más".

PUBLICIDAD

"Evidentemente, en la carrera se ha sufrido", reconoció el nueve veces campeón del mundo para señalar que "el desgaste del neumático ha sido alto" y que el ritmo no salía de la manera "más fácil", pero que lo importante es que ha sabido "sufrir", para ser la primera Ducati en un fin de semana que, dijo, ha sido de "aguas revueltas" y en el que ha sabido "salvar los muebles", tras ganar la carrera esprint del sábado.

Marc Márquez señaló que "quedan muchos puntos en juego", pero que en lo que resta de campeonato "puede pasar de todo", además de asegurar que "Bezzecchi ha ganado hoy, el año pasado ganó las dos últimas e irá rápido en todos los circuitos, como mostró el año pasado".

PUBLICIDAD

"El que está más cerca es Martín, pero lo bonito es que estoy luchando el campeonato contra dos Aprilia", recordó Márquez, para señalar que "tienen unos puntos fuertes y puntos débiles", pero que tanto él como su equipo intentarán centrarse en lo suyo.

Martín lidera la clasificación con 355 puntos, dos más que Márquez. El tercero es Bezzecchi, con 309 puntos, por lo que, a falta de cinco carreras para la conclusión, la lucha por el título sigue abierta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Se trata de un plato fácil, económico y lleno de sabor que sirve como aperitivo, entrante o cena ligera

Receta de albóndigas de patata y atún, un plato sencillo y nutritivo que se elabora con pocos ingredientes básicos

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Felipe VI y Letizia presiden este lunes el acto militar por la Fiesta Nacional, que repite el trazado entre Atocha y la plaza de Colón

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 11 octubre

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Curro promete vengar la muerte de Jana y Máximo rompe su compromiso

La serie de RTVE mantiene contra las cuerdas varias relaciones y el futuro de Leocadia tras el descubrimiento de Curro

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 12 al viernes 16 de octubre: Curro promete vengar la muerte de Jana y Máximo rompe su compromiso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cómo será el desfile militar del 12 de octubre: recorrido, cuándo comienza y cómo seguirlo en directo por televisión

Cortes de tráfico en Madrid durante el desfile del 12 de octubre: calles cerradas y cambios en la movilidad

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero