Marc Márquez califica el fin de semana de "redondo", pese a su sexta posición

Guardar

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), a pesar de ser sexto en la carrera de este domingo, calificó el fin de semana de Indonesia como "redondo" y afirmó estar "súper contento de no ceder ningún punto respecto a (Jorge) Martín y sólo tres con (Marco) Bezzecchi".

"Si me lo dicen el jueves hubiera saltado de alegría", continuó Márquez ante los medios de comunicación en el circuito de Mandalika, por lo que recalcó que tiene que estar "contento", aunque reconoció que "siempre se quiere más".

PUBLICIDAD

"Evidentemente, en la carrera se ha sufrido", reconoció el nueve veces campeón del mundo para señalar que "el desgaste del neumático ha sido alto" y que el ritmo no salía de la manera "más fácil", pero que lo importante es que ha sabido "sufrir", para ser la primera Ducati en un fin de semana que, dijo, ha sido de "aguas revueltas" y en el que ha sabido "salvar los muebles", tras ganar la carrera esprint del sábado.

Marc Márquez señaló que "quedan muchos puntos en juego", pero que en lo que resta de campeonato "puede pasar de todo", además de asegurar que "Bezzecchi ha ganado hoy, el año pasado ganó las dos últimas e irá rápido en todos los circuitos, como mostró el año pasado".

PUBLICIDAD

"El que está más cerca es Martín, pero lo bonito es que estoy luchando el campeonato contra dos Aprilia", recordó Márquez, para señalar que "tienen unos puntos fuertes y puntos débiles", pero que tanto él como su equipo intentarán centrarse en lo suyo.

Martín lidera la clasificación con 355 puntos, dos más que Márquez. El tercero es Bezzecchi, con 309 puntos, por lo que, a falta de cinco carreras para la conclusión, la lucha por el título sigue abierta. EFE

PUBLICIDAD