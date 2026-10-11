Espana agencias

Lunes, 12 de octubre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Valencia. El Sevilla, uno de los tres mejores visitantes de la presente temporada de LaLiga EA Sports hasta el momento, visita este lunes el estadio Ciutat de València para medirse a un Levante que llega con la necesidad de ganar después de tres jornadas sin hacerlo para no caer a puestos de descenso.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Atlético de Madrid, el Barcelona y el Villarreal ultiman este lunes su preparación para los partidos de la segunda jornada de la Liga de Campeones que les enfrentarán el martes a Mánchester United, Galatasaray y Nápoles, respectivamente.

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TENIS SHANGHÁI

Shanghái (China). El español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se enfrenta al belga Zizou Bergs en la tercera ronda (dieciseisavos de final) del Masters 1.000 de Shanghái (China), mientras que Rafa Jódar, duodécimo cabeza de serie, se mide al checo Jiri Lehecka, y Pablo Carreño, al canadiense Felix Auger-Aliassime.

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FÚTBOL SELECCIÓN (F)

Redacción deportes. La selección española femenina completa su preparación para su segundo encuentro amistoso ante Estados Unidos, esta vez en Filadelfia, aún con los ecos de la prestigiosa victoria obtenida en Washington por 2-0.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- 38 Milla Urbana Internacional de Otoño Manuel Pancorbo de Jaén.

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BALONCESTO

- Euroliga. Última hora de los partidos Barça-Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán-Real Madrid, Baskonia-Dubai y Valencia-Olympiacos.

- Eurocopa. Última hora del partido Bahcesehir-Manresa.

- Copa Europa FIBA. Última hora del partido Ostende-Girona.

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BALONMANO

 - Liga Europea. Última hora de los partidos Wybrzeze Gdansk-Logroño La Rioja, Limoges-Bidasoa Irún, Bathco Torrelavega-Holstebro, Aguas Santas Milaneza-Fraikin Granollers.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 8ª jornada (FOTO): Levante-Sevilla (21:00).

- LaLiga Hypermotion. 9ª jornada: Valladolid-Albacete (14:00), Burgos-Granada (16:15), Oviedo-Eibar (18.30) y Tenerife-Girona (21:00). Resumen y goleadores.

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de la segunda jornada Atlético de Madrid-Mánchester United, Galatasaray-Barcelona y Villarreal-Nápoles.

. Atlético de Madrid: entrenamiento a las 11.00 en Majadahonda (15 minutos abierto) y rueda de prensa a las 13.30 en el Riyadh Air Metropolitano. (FOTO) (VÍDEO)

. Mánchester United: rueda de prensa a las 19.15 en el Metropolitano. (FOTO)

. Galatasaray: rueda de prensa a las 12.00 en su ciudad deportiva.

. Barcelona: rueda de prensa a las 16.45 y entrenamiento a las 17.30 en el estadio).

. Villarreal: rueda de prensa a las 16.30 en La Cerámica; entrenamiento a las 18.00 en su ciudad deportiva. (FOTO)

. Nápoles: rueda de prensa a las 19.15 en el estadio de La Cerámica de Villarreal. (FOTO)

- Previa del segundo amistoso de la selección femenina frente a Estados Unidos en Filadelfia.

- Inglaterra. 6ª jornada: Coventry-Newcastle (21.00).

- Italia: Atalanta-Venecia (18.30), Torino-Udinese (20.45).

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GOLF

- Clasificación mundial.

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HOCKEY PATINES

- Mundial de hockey sobre patines masculino, en Paraguay (hasta 18): España-Italia (20.30).

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Indonesia.

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TENIS

- Clasificación de la WTA.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

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TENIS MESA

- Campeonatos de Europa, en Liubliana (hasta 18).

------------------------------------------------------------

EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

(34) 913 467 211

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EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com

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