Los Comuns lamentan que Rufián no quiera participar en Frente Amplio por permancer bajo las siglas de ERC

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Comuns ha lamentado que el portavoz de ERC y futuro candidato de la formación a las elecciones del 29N, Gabriel Rufián, haya rechazado participar en Frente Amplio para maximizar las opciones de la izquierda en estos comicios.

Así lo ha trasladado la formación catalana después de que ERC haya confirmado que Rufián será su cabeza de lista a las elecciones generales, tras intensas negociaciones.

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El pasado viernes la exacalcadesa de Barcelona Ada Colau, que es una de las dirigentes que se barajan como candidata de Frente Amplio, invitó a Rufián a formar parte de este proyecto que impulsan los Comuns, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar y ejercer su liderazgo para acabar de unificar a las izquierdas estatales.

Los Comuns han manifestado su respeto a la decisión de Rufián bajo las siglas de ERC pero lamentan "que no haya querido participar en la construcción de un Frente Amplio de izquierdas para maximizar las opciones de frenar y volver a derrotar a las derechas como ya se hizo en 2023".

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"Los Comunes seguimos comprometidos y trabajando activamente por la articulación de un Frente Amplio de ámbito estatal que dé respuesta a la voluntad de unidad expresada", han zanjado.