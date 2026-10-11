Los acampados en Sol, entre la resistencia y la desescalada

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Tomás Frutos

Madrid, 11 octubre (EFE).- La acampada en la Puerta del Sol de Madrid se dirime en las últimas horas entre dos posturas: la de quienes consideran que es necesario resistir hasta, al menos, el 11 de noviembre, día de la huelga general; y la de los que consideran que es necesario comenzar una desescalada lo antes posible para "llevar la lucha a los barrios".

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Las dos posturas han dividido este domingo la asamblea en la que varios de los acampados han intercambiado pareceres e información relevante de lo que sucede en cada uno de los 'barrios' que, bajo la lona que protege de la eventual lluvia, componen la nueva ciudad improvisada en la emblemática plaza madrileña.

Este lunes 12 de octubre, fecha señalada en el calendario porque reunirá a la mayor parte de líderes políticos en los actos de conmemoración del Día de la Hispanidad, no hay prevista movilización: el objetivo es no dejar desatendida la plaza para evitar el desalojo.

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Así se lo han manifestado EFE varias personas y algunos sindicatos en Sol: el objetivo es no mostrar debilidades numéricas que puedan poner en riesgo el movimiento.

"Aquí cada vez que alguien se va un día a su casa, intentamos que entre otra persona en esa tienda, que no se quede vacía" explica una joven acampada a unos curiosos que pretendían entender el funcionamiento de la protesta.

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"Creo que mañana tendríamos que dar la cara, dar ejemplo de no movernos de aquí porque no queremos. Después de dar la cara y mandar un mensaje, hay sindicatos que se han organizado para ir a barrios, empresas y universidades. La intención es que esto escale fuera de aquí", propone una mujer a favor de iniciar el desalojo para continuar las movilizaciones en los barrios.

Uno de los motivos es que, según han contado algunos acampados durante la asamblea, pese a la buena organización y la buena intención de la mayor parte de implicados, existen problemas debido a la masificación.

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"Hemos demostrado fuerza, unión... pero ocurren cosas dentro que son graves", ha comentado la misma mujer, sin entrar en detalles.

Algo que ha ratificado otro hombre: "Creo que puede haber problemas serios. Hay gente que no está politizada, con problemas de drogadicción".

Otro hombre ha recordado que, si se decide recoger pronto, no se puede hacer sin hablar con servicios sociales para que las personas sin hogar que han encontrado refugio en Sol vuelvan a quedarse desatendidas.

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La idea de aguantar en Sol también cuenta con adeptos, especialmente con algunos que critican que no todo está lo suficientemente bien organizado como para pensar en que se puede escalar a los barrios.

"Yo aguantaría hasta, mínimo, el 11 de noviembre", lanza otro de los integrantes de la asamblea, ante la aprobación de alrededor de la mitad de los presentes, que han secundado su discurso y prefieren alargar la protesta en Sol antes de abandonar.

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"La gente sin hogar no tiene barrio. No podemos pretender estar organizados en barrios cuando aquí todavía no lo estamos", ha añadido.

En este sentido, otro hombre ha propuesto no precipitarse con la idea de desalojar, pues "sería hacer lo que ellos quieren, que tiremos la toalla y digamos ciao". EFE

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(vídeo)(foto)