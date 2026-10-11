Jutglà: "Este punto hay que hacerlo bueno ganando al Alavés"

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Vigo, 11 oct (EFE).- El delantero del Celta Ferran Jutglà pidió valorar el punto sumado este domingo frente al Elche (0-0) en el Martínez Valero, el cual espera "hacerlo bueno" ganando el próximo domingo al Deportivo Alavés en Balaídos.

"Queríamos los tres puntos y entonces no nos podemos ir contentos del todo, pero creo que hay que ser optimistas, valorar el punto y hacerlo bueno la semana que viene", declaró a CeltaMedia el futbolista tras el encuentro.

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Jutglà destacó "el orden" defensivo que exhibieron ante el conjunto ilicitano porque les ha permitido sumar una nueva "portería a cero", aunque también reconoció que necesitan "afinar un poquito" en la zona de ataque.

"Ahora nos vienen dos partidos en nuestra casa y el primero es contra la Juventus. Estamos muy ilusionados con Europa, así que vamos a preparar bien ese partido antes de pensar en el Alavés", manifestó. EFE

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