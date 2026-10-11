Jorge Martín, tercero en Mandalika, se muestra contento por "sacar el máximo"

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), tercero en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP disputado en el circuito de Mandalika por detrás del italiano Marco Bezzecchi y el español Raúl Fernández, se mostró este domingo contento por haber podido "sacar el máximo".

"Todo el fin de semana Raúl y Marco tenían un puntito más que yo y lo he intentado todo", reconoce Martín, quien quiso "igualar esa velocidad", pero no pudo, y señaló "dos curvas donde perdía mucho"; aun así, insistió en que estaba "contento con sacar el máximo".

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No obstante, reconoció estar "un poco frustrado por lo de ayer", cuando tuvo que ceder la posición a su compatriota y máximo rival por el título, Marc Márquez, al superar la media de presión de sus neumáticos, ya que piensa que podría "haber ganado", pero señaló que eso es "pasado y no va a volver".

Martín vuelve a ser líder del Mundial -tras haber perdido el primer puesto este sábado con el triunfo de Márquez en la carrera esprint-, con dos puntos sobre el de Cervera (Lleida), y dijo que es "difícil de valorar" esa situación, pues asegura que "el liderato va y viene" y que habrá carreras en las que uno u otro serán mejores.

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"Lo importante es seguir en esta lucha", afirmó Martín, quien reconoció que es "increíble" poder estar ahora en la lucha y que lo importante es "llegar a Valencia (última prueba del Mundial, 27-29 noviembre) con opciones" y que ahí ya se verá qué pasa. "Todo puede pasar en las siguientes carreras", aseveró. EFE

(foto)