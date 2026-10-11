Izan Guevara vence una carrera marcada por una múltiple caída y la avería de Alex Escrig

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha vencido el Gran Premio de Indonesia de Moto2 en el circuito de Mandalika, marcado por una múltiple caída en la primera curva de la primera salida y por la avería de la moto del español Alex Escrig (Forward), líder hasta menos de dos vueltas del final.

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El español Manuel González (Kalex) acabó segundo la carrera y mantiene el liderato del Mundial con apenas cinco puntos y medio de ventaja sobre Izan Guevara (265.5 puntos por los 260 del vencedor de este domingo).

Guevara, autor de la 'pole position' en Mandalika, la quinta de la temporada y segunda consecutiva, no falló en la salida, en la que ya se puso al mando de la misma en la curva inicial, en la que se fueron por los suelos los compañeros del equipo 'Aspar', el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y Daniel Holgado (Kalex), junto al estadounidense Joe Roberts (Kalex) y el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

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Holgado llegó por detrás a tocar la rueda trasera de su compañero Alonso y ambos se fueron por los suelos sin que Roberts y Veijer pudiesen evitar las motos de sus rivales y acabaron del mismo modo, aunque el primero, el norteamericano y el neerlandés pudieron llegar con sus motos hasta los talleres.

Fue tal el desbarajuste que se produjo por el multitudinario accidente en la curva uno, que Dirección de Carrera tuvo que mostrar bandera roja para que los pilotos pudiesen ser atendidos y limpiar la pista de los múltiples restos de la moto de Alonso que quedaron en la pista, la más dañada de todas ellas.

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Al no haberse completado tres vueltas, la prueba de Moto2 debía repetirse por completo con un procedimiento de salida rápido, según establece el reglamento deportivo y con todos los pilotos, salvo David Alonso, dispuestos nuevamente para regresar al trazado.

En la segunda salida, el estadounidense Joe Roberts se tuvo que ir a la calle de talleres con problemas en su moto, mientras que Alex Escrig (Forward) sorprendía a Izan Guevara y se ponía al frente de la carrera con Iván Ortolá tercero y el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), era ya séptimo tras partir,desde la décima posición.

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Escrig y Guevara consiguieron unos metros de ventaja sobre un quinteto perseguidor formado por Daniel Holgado, Iván Ortolá, Daniel Muñoz, Manuel González y Tony Arbolino, pero con el resto del 'pelotón' muy cerca de ellos pero muy estirado.

El líder de Moto2 buscó con todas sus ganas recuperar el máximo de terreno posible y una vuelta más tarde, en la segunda, ya había superado a Daniel Muñoz para, en la tercera, hacer lo propio con Tony Arbolino, mientras que tras su estela intentaba irse su compañero de equipo, el australiano Senna Agius.

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Escrig y Guevara mantuvieron las posiciones, con el dúo formado por Holgado y Ortolá a poco más de un segundo, y en la quinta plaza un González que tiró con fuerza para intentar engancharse a ellos, a ritmo de vuelta rápida personal.

Aunque dio la impresión de que Guevara tenía controlada la situación, Alex Escrig fue abriendo poco a poco hueco sobre su rival, al que le crecieron los problemas, pues desde atrás se iban acercado al rebufo de su moto Daniel Holgado, Iván Ortolá e incluso Manuel González, prácticamente pegado a Ortolá en la sexta vuelta.

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En el octavo giro Manuel González superó a Iván Ortolá para ponerse cuarto, mientras que el también español Arón Canet (Boscoscuro) se tenía que retirar con problemas técnicos.

Poco a poco, pero con un ritmo muy firme, Manuel González fue recuperando terreno a su inmediato antecesor, Daniel Holgado, que no debía pasar por su mejor momento físico después de la fuerte caída que sufrió en la curva uno de la primera salida y, probablemente, con algún 'desajuste' en su moto, reparada de urgencia por sus mecánicos tras el accidente.

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En la undécima vuelta de las catorce a que había quedado reducida la carrera de Moto2, Manuel González ya había superado a Daniel Holgado y era tercero, aunque a más de tres segundos de Guevara, que comenzó a tirar con fuerza para intentar neutralizar la ventaja de Alex Escrig y lograr así su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada.

Pero Alex Escrig, que podía conseguir su primera victoria mundialista y también la de su fabricante Forward, no se lo iba a poner muy fácil en las tres últimas vueltas de carrera a Izan Guevara.

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No fue un error de Alex Escrig, sino un problema mecánico en su Forward, que se quedó sin potencia, lo que le obligó a retirarse de la carrera a menos de dos vueltas para el final, entregando en bandeja la victoria a Izan Guevara, quien ahora se encuentra a 5,5 puntos del líder del campeonato, Manuel González, que acabó segundo.

La tercera plaza del podio fue para Daniel Holgado, que supo aguantar el ataque final del australiano Senna Agius. EFE