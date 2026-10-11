Espana agencias

IU apuesta por agrupar a toda la izquierda en el Frente Amplio bajo liderazgo de Ada Colau

Guardar

Madrid, 11 octubre (EFE) -. Izquierda Unida (IU) ha reafirmado este domingo su compromiso con que el Frente Amplio reúna a todas las fuerzas de la izquierda del PSOE y a la sociedad movilizada bajo la candidatura de Ada Colau, según ha podido saber EFE de fuentes de este partido político.

La apuesta de IU alude a Podemos cuando esta formación está cerca de llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con Gabriel Rufián al frente, que pasa por no presentar candidatura en Cataluña en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

PUBLICIDAD

Por su parte, Más Madrid ha propuesto a Podemos ir en la lista de Madrid de Frente Amplio si deciden unirse a esta coalición para los comicios de noviembre bajo el liderato de Emilio Delgado y con Mónica García como segunda por la circunscripción madrileña.

"Nuestra voluntad es inequívoca: no le soltamos la mano a ninguna de ellas (izquierdas)", han trasladado, así como que no existen razones que impidan el máximo entendimiento entre las organizaciones de la izquierda para que las individualidades no se impongan a los intereses de la mayoría social.

PUBLICIDAD

IU, según las mismas fuentes, apoya la candidatura de Ada Colau a la Presidencia del Gobierno porque "representa una oportunidad para ensanchar al máximo el Frente Amplio, un proyecto que debe trascender las siglas de cada formación y conectar con la sociedad organizada y movilizada".

La consolidación del Frente Amplio es imprescindible para "defender los derechos conquistados y seguir avanzando en aquellos que todavía quedan por conseguir", considera IU.

La organización política ha llamado a la "responsabilidad de todas las fuerzas políticas" para estar a la altura de "quienes esperan una alternativa política capaz de defender y ampliar sus derechos", en un momento de movilización por el derecho a la vivienda y la solidaridad levantada tras el desahucio de Maricarmen, entre otras cosas.

Fuentes de la formación han explicado también que, conscientes de la urgencia en la presentación del Frente Amplio, el partido desplegará "toda su capacidad" para contribuir a que el proyecto sea "amplio, diverso, democrático y útil para los intereses de la clase trabajadora, la juventud movilizada, las mujeres organizadas", los derechos de los mayores y "la defensa de un planeta que no espera". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Santiago Abascal asegura que “Vox no va a acabar con nada, va a recuperarlo todo, va a hacer que España vuelva a ser un país alegre”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Después de haber dejado sus estudios universitarios para criar a sus hijos, Nancy Vinsel decidió retomar el proyecto décadas más tarde

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El sargento se disculpó ante los agentes, pero el tribunal considera que entorpeció la actuación

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico