IU apuesta por agrupar a toda la izquierda en el Frente Amplio bajo liderazgo de Ada Colau

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Madrid, 11 octubre (EFE) -. Izquierda Unida (IU) ha reafirmado este domingo su compromiso con que el Frente Amplio reúna a todas las fuerzas de la izquierda del PSOE y a la sociedad movilizada bajo la candidatura de Ada Colau, según ha podido saber EFE de fuentes de este partido político.

La apuesta de IU alude a Podemos cuando esta formación está cerca de llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), con Gabriel Rufián al frente, que pasa por no presentar candidatura en Cataluña en las próximas elecciones del 29 de noviembre.

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Por su parte, Más Madrid ha propuesto a Podemos ir en la lista de Madrid de Frente Amplio si deciden unirse a esta coalición para los comicios de noviembre bajo el liderato de Emilio Delgado y con Mónica García como segunda por la circunscripción madrileña.

"Nuestra voluntad es inequívoca: no le soltamos la mano a ninguna de ellas (izquierdas)", han trasladado, así como que no existen razones que impidan el máximo entendimiento entre las organizaciones de la izquierda para que las individualidades no se impongan a los intereses de la mayoría social.

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IU, según las mismas fuentes, apoya la candidatura de Ada Colau a la Presidencia del Gobierno porque "representa una oportunidad para ensanchar al máximo el Frente Amplio, un proyecto que debe trascender las siglas de cada formación y conectar con la sociedad organizada y movilizada".

La consolidación del Frente Amplio es imprescindible para "defender los derechos conquistados y seguir avanzando en aquellos que todavía quedan por conseguir", considera IU.

La organización política ha llamado a la "responsabilidad de todas las fuerzas políticas" para estar a la altura de "quienes esperan una alternativa política capaz de defender y ampliar sus derechos", en un momento de movilización por el derecho a la vivienda y la solidaridad levantada tras el desahucio de Maricarmen, entre otras cosas.

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Fuentes de la formación han explicado también que, conscientes de la urgencia en la presentación del Frente Amplio, el partido desplegará "toda su capacidad" para contribuir a que el proyecto sea "amplio, diverso, democrático y útil para los intereses de la clase trabajadora, la juventud movilizada, las mujeres organizadas", los derechos de los mayores y "la defensa de un planeta que no espera". EFE