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Isco: "El primer tiempo y el inicio del segundo han sido buenos"

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Sevilla, 11 oct (EFE).- Isco Alarcón, bigoleador en la victoria del Betis ante Osasuna (5-2) de este domingo, ha señalado tras el partido que "el primer tiempo y el inicio del segundo, con el 3-0, han sido buenos" pero "luego" su equipo vivió "un momento que no se puede repetir", al encajar dos goles.

Para no comprometer el resultado, Isco consideró que el Betis debe "controlar mejor el partido porque hoy en día, en cinco minutos de desconcentración te hacen dos goles. Es algo que hay que corregir" aunque, "en líneas generales", se mostró "contento por estos nuevos tres puntos".

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El mediapunta malagueño se nota "cada vez con más ritmo" porque "estas tres semanas" de parón le "han servido para trabajar, corregir cosas que faltan" tras su larga convalecencia de la campaña pasada, y se encuentra "con ganas de ayudar" al Betis en esta "temporada ilusionante".

En declaraciones a Movistar, Isco definió a su compañero José Antonio Morante, debutante hoy en primera y goleador, como "un jugador que lo tiene todo. Es joven y con proyección, con mucha calidad, muy buen tío y está en el equipo perfecto para crecer de la mejor forma posible. Hay que cuidarlo y ayudarlo". EFE

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lhg/agr/apa

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