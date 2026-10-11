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Hungría, Polonia y Suecia acompañarán a España al Europeo de Croacia

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala, vigente campeona continental, ya conoce a cuatro de sus acompañantes en la fase final del Campeonato de Europa de 2027, que se celebrará en Osijek (Croacia) del 17 al 21 de marzo, una vez que Hungría, Polonia y Suecia han certificado también su clasificación directa, junto con Croacia, anfitriona del torneo, en una edición que estrenará un formato de ocho selecciones.

España, que ha conquistado las tres ediciones disputadas hasta la fecha, aseguró su presencia en la fase final el pasado jueves tras derrotar a Italia por 2-1 y garantizarse el primer puesto del grupo 3. El combinado dirigido por Clàudia Pons cerró posteriormente la ronda élite con pleno de victorias, después de imponerse también a Francia (5-2) y Eslovenia (9-0).

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Hungría, por su parte, lideró el grupo 2 y logró la clasificación por tercera edición consecutiva, mientras que Polonia terminó primera del grupo 4 y disputará por primera vez la fase final de la Eurocopa femenina de fútbol sala. Suecia también vivirá un estreno histórico, después de asegurarse una de las dos plazas reservadas a las mejores segundas clasificadas.

La última plaza de acceso directo se decidirá este lunes, cuando concluirá la competición del grupo 1 con el enfrentamiento entre Portugal y Finlandia. Ambas selecciones tienen aseguradas las dos primeras posiciones de su grupo, pero todavía deben determinar su clasificación definitiva. El resultado también permitirá completar la relación de las dos mejores segundas, que accederán directamente a la fase final.

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Italia, segunda del grupo 3, permanece pendiente de esa resolución para conocer si obtiene el billete directo o debe disputar la repesca. Esta eliminatoria, prevista para noviembre a doble partido, determinará la última selección clasificada para completar las ocho participantes en el campeonato.

Noruega, segunda del grupo 4, ya tiene asegurada su presencia en la repesca, mientras que Ucrania, subcampeona en 2023, se ha quedado fuera de la fase final por primera vez tras empatar el sábado ante Polonia (3-3).

Con España como vigente campeona y tres títulos consecutivos en su palmarés, el Europeo de Osijek reunirá en marzo a las ocho mejores selecciones continentales en busca de la corona europea. EFE

jmd/cmm

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