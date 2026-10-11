Espana agencias

Gavira acusa a Mª Jesús Montero de vender edificios del SAS a fondos buitre: "Los carroñeros y ladrones son ellos"

Imagen J5SVETYCMFFKVLARQI7JBNW2YE
Guardar

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Justicia, de Regulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha acusado este domingo a la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero de haber vendido, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, edificios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a fondos buitre, y ha afirmado, en referencia a los socialistas, "que los buitres, los carroñeros y los ladrones son ellos".

Durante su intervención en un mitin en Estepona, Gavira ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a Montero jefa de estrategia de la campaña electoral para el 29N y ha criticado que haya dicho que la huelga general "es contra la oposición". A su juicio, con ello ha demostrado "para lo que sirven los sindicatos" en España, "para estar de rodillas al Gobierno socialista".

PUBLICIDAD

"Esa señora Montero es la que pagó el chantaje a los separatistas y esa señora siendo consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía vendió edificios del SAS a fondos buitres. ¿Yo qué queréis que os diga? Que los buitres son ellos, los carroñeros son ellos, los ladrones son ellos", ha aseverado.

En su intervención, previa a la del portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, y del presidente del partido, Santiago Abascal, Manuel Gavira ha cargado contra el Gobierno, al que ha calificado de "corrupto, traidor y criminal", y ha asegurado que a Vox no se le ha olvidado "su corrupción", citando a "su mujer investigada", "su hermano condenado", "los compadres del PSOE en Soto del Real" y "el fiscal también condenado".

PUBLICIDAD

El vicepresidente andaluz también ha mencionado las "traiciones a todos los españoles", con referencia a Ceuta, y ha trasladado un "abrazo fuerte" a los "compañeros y a los españoles de Ceuta". Además, ha afirmado que no se les ha olvidado "lo que sufren los españoles con los compatriotas de Valencia por la dana ni cada una de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz".

Gavira ha subrayado que el 29 de noviembre será el momento en el que los españoles van a "mandar al paro a todos los socialistas" y van a tener a Abascal de presidente, "el presidente que nos merecemos".

Asimismo, ha defendido que Vox ya está en el Gobierno de Andalucía, "algo que hace unos años parecía "impensable", y ha afirmado que el 29 de noviembre quieren hacer realidad el sueño "de tener en España un gobierno patriota, orgulloso de la historia de España, sin complejo y valiente".

El dirigente andaluz de Vox ha advertido de que los españoles están "cansados del fraude y de la corrupción" del Gobierno de izquierdas, y ha señalado que España tiene "dos problemas fundamentales: Ceuta y la vivienda". Además, ha afirmado que "cualquiera que llega de fuera tiene su vivienda" y "puede formar un proyecto de vida porque agrupan a la familia y la traen de fuera".

CONTRA "LOS DE LA BOCA ANCHA" Y LOS "SEPARATISTAS" DE ADELANTE ANDALUCÍA

Asimismo, Gavira ha dirigido sus críticas contra lo que ha denominado "el resto de la izquierda", citando expresamente a Sumar, Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Sobre los dos primeros, ha dicho que son "los de Frente Amplio o los de boca ancha" porque "se comen las porquerías del Partido Socialista".

También ha arremetido contra "esa llamada izquierda alegre", de la que ha afirmado que "de alegre no tienen absolutamente nada", y la ha situado en la misma línea que "la izquierda separatista" y "la izquierda amiga de los terroristas". Así ha acusado a Adelante Andalucía de haber aprovechado las últimas semanas para "traer a los herederos de ETA a Andalucía" con el objetivo de "darles charlas de aprendizaje", antes de asegurar que "todo eso es lo que se va a acabar el 29 de noviembre"

Finalmente, el líder andaluz de Vox ha asegurado que "no hay ningún español" que piense que a Santiago Abascal "le va a temblar el pulso" para tomar "las decisiones que hay que tomar". "Serán decisiones difíciles, pero el criterio es muy fácil: los españoles primero", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Santiago Abascal ha asegurado que su partido recuperará “el futuro de los jóvenes” y el acceso a la vivienda “como sea y al precio que sea”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Después de haber dejado sus estudios universitarios para criar a sus hijos, Nancy Vinsel decidió retomar el proyecto décadas más tarde

“A los 50 años empecé a estudiar Derecho, a los 57 conseguí trabajo y a los 67 me jubilé”: la historia de la mujer que dice que nunca es tarde para empezar una carrera

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El sargento se disculpó ante los agentes, pero el tribunal considera que entorpeció la actuación

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico