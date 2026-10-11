Gavira acusa a Mª Jesús Montero de vender edificios del SAS a fondos buitre: "Los carroñeros y ladrones son ellos"

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El vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Turismo, Justicia, de Regulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha acusado este domingo a la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero de haber vendido, cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, edificios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a fondos buitre, y ha afirmado, en referencia a los socialistas, "que los buitres, los carroñeros y los ladrones son ellos".

Durante su intervención en un mitin en Estepona, Gavira ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a Montero jefa de estrategia de la campaña electoral para el 29N y ha criticado que haya dicho que la huelga general "es contra la oposición". A su juicio, con ello ha demostrado "para lo que sirven los sindicatos" en España, "para estar de rodillas al Gobierno socialista".

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"Esa señora Montero es la que pagó el chantaje a los separatistas y esa señora siendo consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía vendió edificios del SAS a fondos buitres. ¿Yo qué queréis que os diga? Que los buitres son ellos, los carroñeros son ellos, los ladrones son ellos", ha aseverado.

En su intervención, previa a la del portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, y del presidente del partido, Santiago Abascal, Manuel Gavira ha cargado contra el Gobierno, al que ha calificado de "corrupto, traidor y criminal", y ha asegurado que a Vox no se le ha olvidado "su corrupción", citando a "su mujer investigada", "su hermano condenado", "los compadres del PSOE en Soto del Real" y "el fiscal también condenado".

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El vicepresidente andaluz también ha mencionado las "traiciones a todos los españoles", con referencia a Ceuta, y ha trasladado un "abrazo fuerte" a los "compañeros y a los españoles de Ceuta". Además, ha afirmado que no se les ha olvidado "lo que sufren los españoles con los compatriotas de Valencia por la dana ni cada una de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz".

Gavira ha subrayado que el 29 de noviembre será el momento en el que los españoles van a "mandar al paro a todos los socialistas" y van a tener a Abascal de presidente, "el presidente que nos merecemos".

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Asimismo, ha defendido que Vox ya está en el Gobierno de Andalucía, "algo que hace unos años parecía "impensable", y ha afirmado que el 29 de noviembre quieren hacer realidad el sueño "de tener en España un gobierno patriota, orgulloso de la historia de España, sin complejo y valiente".

El dirigente andaluz de Vox ha advertido de que los españoles están "cansados del fraude y de la corrupción" del Gobierno de izquierdas, y ha señalado que España tiene "dos problemas fundamentales: Ceuta y la vivienda". Además, ha afirmado que "cualquiera que llega de fuera tiene su vivienda" y "puede formar un proyecto de vida porque agrupan a la familia y la traen de fuera".

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CONTRA "LOS DE LA BOCA ANCHA" Y LOS "SEPARATISTAS" DE ADELANTE ANDALUCÍA

Asimismo, Gavira ha dirigido sus críticas contra lo que ha denominado "el resto de la izquierda", citando expresamente a Sumar, Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Sobre los dos primeros, ha dicho que son "los de Frente Amplio o los de boca ancha" porque "se comen las porquerías del Partido Socialista".

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También ha arremetido contra "esa llamada izquierda alegre", de la que ha afirmado que "de alegre no tienen absolutamente nada", y la ha situado en la misma línea que "la izquierda separatista" y "la izquierda amiga de los terroristas". Así ha acusado a Adelante Andalucía de haber aprovechado las últimas semanas para "traer a los herederos de ETA a Andalucía" con el objetivo de "darles charlas de aprendizaje", antes de asegurar que "todo eso es lo que se va a acabar el 29 de noviembre"

Finalmente, el líder andaluz de Vox ha asegurado que "no hay ningún español" que piense que a Santiago Abascal "le va a temblar el pulso" para tomar "las decisiones que hay que tomar". "Serán decisiones difíciles, pero el criterio es muy fácil: los españoles primero", ha concluido.

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