García Plaza, tras el parón, tiene "la sensación de jugar el primer partido de Liga"

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Sevilla, 11 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, declaró este domingo que "el parón" debido a los compromisos de las selecciones se le "ha hecho muy raro" porque "nunca había vivido nada igual" y que tiene "la sensación" de que el del lunes en el campo del Levante "es el primer partido de Liga".

En su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva del club andaluz, García Plaza recordó que "encima", al Sevilla le "toca jugar el lunes, 23 días" después del "último partido" de competición oficial frente al Barcelona, por lo que tiene "la sensación" de haber "vivido una mini-pretemporada".

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"Para un equipo mal clasificado, este parón ha sido espectacular", añadió al respecto García Plaza, quien reconoció a que a él le "ha creado dudas" porque el Sevilla llegó a este parón de tres semanas en una buena dinámica de juego.

Para el técnico madrileño, "el Levante tiene menos puntos de los que ha merecido. Es un equipo con un gran trabajo de dirección deportiva y de banquillo. Son dinámicos, la afición está volcada y ha competido en todos los partidos. Debería llevar, por méritos, dos o tres puntos más".

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García Plaza tildó a su próximo rival de "equipo propositivo con muchos futbolistas de buen pie" y que es capaz de "cambiar durante los partidos, sobre todo en ataque", porque "transforman el sistema y varían las alturas de presión", aunque puntualizó que si el Sevilla logra tener "el control del partido" le puede "hacer daño con la pelota".

Por su etapa de tres años en el Levante, se trata de una entidad a la que lo "unen muchas cosas. Es un club que ha pasado situaciones muy duras" y relató que cuando él llegó "era uno de esos momentos complicados. Era caótico, pero luego fueron tres años muy bonitos" por lo que siente "un cariño especial" por los granotas.

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Luis García Plaza anunció que el extremo suizo Rubén Vargas, inédito desde los minutos que jugó en la primera jornada, "está convocado. No está al cien por cien ni jugará desde el principio", pero se mostró "encantado de tenerlo" disponible de nuevo "porque va a darle un registro distinto al equipo".

Otro regreso esperado es el del central Kike Salas, ausente por lesión contra el Barcelona y quien "está al cien por cien, está para jugar y su rendimiento es espectacular, igual que el de los otros dos centrales que están participando", Andrés López 'Castrín' y el senegalés Arouna Sangante, que hacen que el Sevilla está "bien cubierto en esa demarcación". EFE

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