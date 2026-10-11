Galbiati no se moja sobre la posible salida de Markus Howard

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Vitoria, 11 oct (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, no se quiso mojar este domingo sobre la posible salida de Markus Howard del equipo después de que el técnico de Zenit de San Petersburgo, Dusko Ivanovic, reconociera en rueda de prensa que les podría interesar incorporar al escolta azulgrana, y reconoció que sería un golpe para su plantilla.

“Tenéis que preguntar a Félix Fernández (director deportivo) y a Juan Pedro Cazorla (secretario técnico)”, matizó Galbiati tras el partido ante el Joventut.

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“Howard está entre los tres mejores jugadores que he entrenado y he entrenado a cerca de 50.000”, destacó el italiano, que no aclaró nada más sobre los rumores que ubican al tirador norteamericano fuera del Baskonia. EFE

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