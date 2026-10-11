Forrest, tras ganar el Abierto de España: "Es un cuento de hadas"

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Madrid, 11 oct (EFE).- El golfista escocés Grant Forrest aseguró este domingo que haber ganado el Abierto de España, del DP World Tour, y garantizarse de paso sendas plazas en el Masters de Augusta y el Abierto Británico el próximo año supone vivir "un cuento de hadas".

Forrest, de 33 años y 296 en la clasificación mundial, se mostró satisfecho por su actuación y por poder emular a leyendas del golf escocés como Sam Torrance y Colin Montgomerie en el palmarés del abierto español.

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"Es algo de cuento de hadas. No doy crédito a poder jugar en Augusta (...) Es un gran privilegio ganar en España. No está al alcance de cualquiera. Por supuesto, lo voy celebrar tomando algún whisky escocés", confesó al término del torneo para remarcar la que será su primera participación en el Masters.

Forrest, que suma su tercer título en el circuito europeo, también consideró un gran aliciente volver a jugar el Abierto Británico, que en 2027 tendrá como sede St. Andrews, en Escocia, en la 155 edición. "Va a ser un gran aliciente de cara a la temporada que viene", apuntó. EFE

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